Czy ZAKSA wywalczy awans? Trudna sytuacja polskiego klubu w Lidze Mistrzów

Przypomnijmy, że w fazie grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy uczestniczy dwadzieścia drużyn podzielonych na pięć grup po cztery zespoły. Awans do play-off uzyska tylko osiem ekip – pięciu zwycięzców grup oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc. Co niezwykle istotne, najważniejsza przy ustalaniu kolejności w tabeli i klasyfikacji drużyn z drugich miejsc jest liczba wygranych meczów, a dopiero w drugiej kolejności liczba zdobytych punktów.

Awans zapewniły już sobie cztery drużyny: Jastrzębski Węgiel, Sir Sicoma Monini Perugia, Dinamo Moskwa oraz Cucine Lube Civitanova.

Najważniejszym pytaniem przed ostatnimi spotkaniami w grupach jest to, czy awans do ćwierćfinału wywalczy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle? Podopieczni trenera Gheorghe Cretu, którzy wracają do rywalizacji po przerwie spowodowanej koronawirusem, mocno skomplikowali sobie sytuację, przegrywając 1:3 z Lokomotiwem Nowosybirsk. Co prawda drużyna z Rosji nie ma już szans na przeskoczenie kędzierzynian w tabeli, drugie miejsce obrońców trofeum jest więc pewne, ale trzy wygrane mecze mogą nie wystarczyć do awansu.

ZAKSA ma tylko jedną szansę na poprawienie tego bilansu – wyjazdowe starcie z Cucine Lube Civitanova. Ekipa z Italii w tej edycji straciła tylko punkt, właśnie w starciu z polskim klubem, które wygrała 3:2. Ma już pewne miejsce w czołowej ósemce. Wyjazdowa wygrana z włoskim potentatem może zapewnić ZAKSIE miejsce w play-off. Matematyka jest tu bezlitosna i inne rozstrzygnięcie znacznie skomplikuje sytuację polskiego klubu.

Jak wygląda sytuacja w innych grupach?

[Grupa A] Na drugim miejscu w tabeli jest Knack Roeselare z bilansem meczów 2–2. Belgijski klub ma do rozegrania dwa mecze. Rywalem najsłabszy w tej grupie Hebar Pazardżik z Bułgarii; jeśli klub z Roeselare wygra dwa razy, będzie miał bilans meczów 4–2. Pewny awansu jest Jastrzębski Węgiel.

[Grupa B] Drugie miejsce ma zapewnione Ziraat Bankasi Ankara. Turecki klub najważniejsze statystyki ma identyczne jak ZAKSA: mecze 3–2 i 10 punktów. W ostatniej kolejce zagra jednak na wyjeździe z liderem – Dinamo Moskwa, które ma już pewny awans. Tabelę zamyka Projekt Warszawa, który w dwóch wyjazdowych starciach z Greenyard Maaseik będzie próbował poprawić fatalny bilans i być może opuścić ostatnie miejsce w grupie.

[Grupa D] Liderem jest Berlin Recycling Volleys (mecze 4–0), który wyprzedza Zenit Petersburg (3–1). Obie ekipy mają jeszcze do rozegrania dwa spotkania między sobą, oba w Rosji. Jeśli wygrają je faworyci, Zenit wyprzedzi niemiecką ekipę w tabeli, ale nawet wówczas berlińczycy będą mieli solidny bilans meczów 4–2.

[Grupa E] Drugie miejsce w tabeli zajmuje Itas Trentino, które ma bilans nawet gorszy od ZAKSY (mecze 3–2 i 9 oczek). Finałowy rywal ZAKSY sprzed roku ma jednak niezbyt trudne zadanie w ostatniej serii spotkań. Zagra na wyjeździe z AS Cannes, najsłabszą drużyną w tabeli, która w tej edycji nie wygrała jeszcze meczu. Liderująca w tej grupie Sir Sicoma Monini Perugia jest już pewna awansu.

Sytuacja w grupach przed ostatnimi meczami Ligi Mistrzów:

grupa A





1. Jastrzębski Węgiel 5–0 (15 punktów) – awans

2. Knack Roeselare 2–2 (4)

3. VfB Friedrichshafen 1–4 (6)

4. Hebar Pazardżik 1–3 (2).

do rozegrania:

2022-02-16: Knack Roeselare – Hebar Pazardżik

2022-02-16: Jastrzębski Węgiel – VfB Friedrichshafen (środa, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-17: Hebar Pazardżik – Knack Roeselare (czwartek, godzina 17.00; transmisja – Polsat Sport News)

grupa B

1. Dinamo Moskwa 5–0 (14) – awans

2. Ziraat Bankasi Ankara 3–2 (10)

3. Greenyard Maaseik 1–3 (2)

4. Projekt Warszawa 0–4 (1)

do rozegrania:

2022-02-15: Projekt Warszawa – Greenyard Maaseik (wtorek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-16: Dinamo Moskwa – Ziraat Bankasi Ankara (środa, godzina 17.00; transmisja – Polsat Sport News)

2022-02-16: Greenyard Maaseik – Projekt Warszawa (środa, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport News)

grupa C

1. Cucine Lube Civitanova 5–0 (14) – awans

2. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3–2 (10)

3. Lokomotiw Nowosybirsk 2–3 (6)

4. Merkur Maribor 0–5 (0)

do rozegrania:

2022-02-16: Merkur Maribor – Lokomotiw Nowosybirsk

2022-02-16: Cucine Lube Civitanova – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (środa, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

grupa D

1. Berlin Recycling Volleys 4–0 (12)

2. Zenit Petersburg 3–1 (9)

3. Vojvodina NS seme Nowy Sad 1–3 (3)

4. SL Benfica 0–4 (0)

do rozegrania:

2022-02-16: Vojvodina NS seme Nowy Sad – SL Benfica

2022-02-16: Zenit Petersburg – Berlin Recycling Volleys (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport Extra)

2022-02-17: SL Benfica – Vojvodina NS seme Nowy Sad

2022-02-17: Berlin Recycling Volleys – Zenit Petersburg (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport Extra)

grupa E

1. Sir Sicoma Monini Perugia 5–0 (15) – awans

2. Itas Trentino 3–2 (9)

3. Fenerbahce Stambuł 2–3 (5)

4. AS Cannes 0–5 (1).

do rozegrania:

2022-02-16: AS Cannes – Itas Trentino

2022-02-16: Sir Sicoma Monini Perugia – Fenerbahce Stambuł.