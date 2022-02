Liga Mistrzyń: Pierwsza porażka siatkarek Developresu

W spotkaniu 6. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek Lokomotiw Kaliningrad wygrał z Developresem Bella Dolina Rzeszów 3:0. Drużyna z Rzeszowa już przed tym meczem miała zapewnione pierwsze miejsce w grupie A i awans do ćwierćfinału.

Podopieczne trenera Stephane Antigi dobrze rozpoczęły to spotkanie i wypracowały punktową zaliczkę (7:12). W środkowej części seta gospodynie ruszyły jednak do odrabiania strat. Poprawiły skuteczność w ataku i odrobiły straty (16:16). Wyrównana walka trwała do końca. Lokomotiw miał piłkę setową przy stanie 24:22, ale dwa skuteczne ataki Jeleny Blagojević rozpoczęły grę na przewagi. Zwycięsko wyszły z niej gospodynie, a w ostatniej akcji seta Bruna Honorio pomyliła się w ataku (28:26).

W drugiej odsłonie gospodynie nadawały ton wydarzeniom na parkiecie. Zaczęły budować przewagę od stanu 5:5 i w środkowej części seta odskoczyły rzeszowiankom. Po skutecznym ataku Malwiny Smarzek było 16:10, po jednym z kolejnych ataków reprezentantki Polski – 22:16. Przyjezdne jeszcze zerwały się do walki, zmniejszyły straty do trzech oczek (22:19), ale ekipa z Kaliningradu szybko zamknęła tę partię (25:19).

Set numer trzy również toczył się przy przewadze walczących o awans z drugiego miejsca gospodyń. Przewagę z początkowych fragmentów seta (4:1, 10:7), utrzymały w dalszej części (17:12, 20:15) i pewnie zmierzały po zwycięstwo. Irina Woronkowa skutecznym atakiem wywalczyła piłkę meczową (24:17), i ta sama zawodniczka mocnym uderzeniem zakończyła to spotkanie (25:18).

Najwięcej punktów: Malwina Smarzek (17), Irina Woronkowa (14), Tatiana Jeżak (11), Julia Browkina (10) – Lokomotiw; Bruna Honorio Marques (12), Anna Stencel (11) – Developres. Dobry mecz atakującej reprezentacji Polski Malwiny Smarzek (15/32 = 47% skuteczności w ataku + 2 bloki). MVP: Irina Woronkowa.

Developres Bella Dolina Rzeszów zajął pierwsze miejsce w grupie A (mecze 5–1, 13 punktów). Lokomotiw Kaliningrad uplasował się na drugiej pozycji (mecze 4–2, 13 punktów). W pierwszym meczu obu ekip Developres wygrał u siebie 3:2 (25:17, 22:25, 25:21, 17:25, 16:14).

Lokomotiw Kaliningrad – Developres Bella Dolina Rzeszów 3:0 (28:26, 25:19, 25:18)

Lokomotiw: Irina Filisztinska, Irina Woronkowa, Jekaterina Jewdokimowa, Malwina Smarzek, Tatiana Jeżak, Julia Browkina – Tamara Zajcewa (libero) oraz Anastazja Stalna. Trener: Andriej Woronkow.

Developres: Katarzyna Wenerska, Kara Bajema, Magdalena Jurczyk, Jelena Blagojević, Bruna Honorio Marques, Anna Stencel – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Julia Bińczycka, Izabella Rapacz, Ann Kalandadze. Trener: Stephane Antiga.

RM, Polsat Sport