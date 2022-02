PlusLiga: Damian Domagała zostaje w GKS Katowice

Damian Domagała (rocznik 1998) to jeden z zawodników wybitnej generacji, która w latach 2015–17 sięgała po złote medale mistrzostw świata i Europy w kategorii kadetów i juniorów. W swej karierze reprezentował barwy klubów: Wifama Łódź, SMS PZPS Spała, Tonno Callipo Vibo Valentia (2017–19), Cuprum Lubin (2019–20) i Asseco Resovia (2020–21).

Z Rzeszowa trafił do GKS i rozegrał dotychczas w barwach tego klubu 17 spotkań w PlusLidze, w których zdobył łącznie 45 punktów (w tym 5 asów serwisowych i 4 bloki). Domagała skorzystał też z szansy otrzymanej w tegorocznych rozgrywkach Pucharu Polski, zdobywając nagrodę MVP meczu 1/8 finału PP z Mickiewiczem Kluczbork.





– Damian to jeden z najbardziej utalentowanych atakujących młodego pokolenia. Udowadnia to na co dzień w trakcie treningów, gdzie jest wyróżniającą się postacią oraz podczas spotkań, gdy często pomaga drużynie. W tym sezonie kilkukrotnie przesądził losy setów i całych meczów swoją zagrywką. To zawodnik, który oprócz walorów sportowych doskonale wpisał się w charakter drużyny. Bardzo się cieszę, że zostaje z nami i będzie mógł dalej rozwijać swój ponadprzeciętny talent w GieKSie – powiedział dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Jakub Bochenek.

RM, Polsat Sport, siatkowka.gkskatowice.eu