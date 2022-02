PlusLiga: GKS ograł Stal

Premierowa odsłona miała dość niespodziewany przebieg. Drużyna z Nysy dominowała na parkiecie, a faworyzowani siatkarze GKS nie mieli wiele do powiedzenia. Kluczem była zagrywka (0–4 w asach!), ale też w ataku i bloku goście prezentowali się znacznie lepiej od rywali. Gdy asem serwisowym popisał się Zouheir El Graoui, różnica wynosiła już dziesięć oczek (11:21). Kolejny as, Moustaphy M'Baye, był na wagę piłki setowej, a partię zakończył skuteczny atak Kamila Kwasowskiego (13:25).

Drugą partię katowiczanie rozpoczęli słabo (1:4), ale szybko odrobili straty i wreszcie nawiązali walkę z przeciwnikami. W środkowej części seta uzyskali wyraźną przewagę (11:7, 17:12). Poprawili skuteczność w ofensywie, lepiej prezentowali się w polu serwisowym. W końcówce zdołali utrzymać punktowy dystans, a seta zamknął skuteczny atak Jakuba Jarosza (25:20).

W trzecim secie przewagę nadal mieli siatkarze GKS (8:5, 12:8), ale ich gra mocno falowała. Pokazał to choćby słaby w ich wykonaniu fragment seta od stanu 16:13 do 19:22. Siatkarze z Nysy nagle stanęli przed szansą wygrania seta. Pierwsi mieli piłkę setową, gdy po ataku Kwasowskiego było 23:24. Rozpoczęła się rywalizacja na przewagi, a w niej goście już cieszyli się z wygranej po skutecznym ataku. Trener GKS Grzegorz Słaby dopatrzył się jednak przekroczenia linii przez Marcina Komendę. Obie ekipy wróciły do gry, a wojnę nerwów rozstrzygnęli na swą korzyść katowiczanie. Wynik na 29:27 ustalił skutecznym atakiem Jarosz.

Dobra passa Jarosza w polu serwisowym pozwoliła gospodarzom zbudować przewagę w czwartym secie (11:6). Siatkarze z Nysy nie rezygnowali jednak. W końcówce, gdy asem serwisowym popisał się Patryk Szczurek, zmniejszyli straty do dwóch oczek (20:18). Katowiczanie obronili jednak przewagę. Gonzalo Quiroga wywalczył piłkę meczową (24:19), a spotkanie zakończył błąd serwisowy rywali (25:20).

Najwięcej punktów: Jakub Jarosz (22), Tomas Rousseaux (14), Gonzalo Quiroga (12) – GKS; Kamil Kwasowski (23), Wassim Ben Tara (15), Zouheir El Graoui (13) – PSG Stal.

GKS Katowice – PSG Stal Nysa 3:1 (13:25, 25:20, 29:27, 25:20)

GKS: Gonzalo Quiroga, Piotr Hain, Micah Ma'a, Tomas Rousseaux, Marcin Kania, Jakub Jarosz – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Szymański, Damian Kogut, Damian Domagała, Jakub Nowosielski. Trener: Grzegorz Słaby.

Stal: Marcin Komenda, Kamil Kwasowski, Maciej Zajder, Wassim Ben Tara, Zouheir El Graoui, Moustapha M'Baye – Kamil Dembiec (libero) oraz Patryk Szwaradzki, Kamil Dębski, Patryk Szczurek, Mitchell Stahl. Trener: Daniel Pliński.

Wyniki, terminarz i plan transmisji 21. kolejki PlusLigi:

2022-02-18: Cuprum Lubin – LUK Lublin 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:20, 15:12)

2022-02-19: Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:18, 12:15)

2022-02-19: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:16, 18:25, 18:25, 17:25)

2022-02-19: GKS Katowice – PSG Stal Nysa 3:1 (13:25, 25:20, 29:27, 25:20)

2022-02-20: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-20: Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-21: Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

