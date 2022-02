W takim tonie swój felieton dla "The Telegraph" napisał Jamie Carragher, były obrońca reprezentacji Anglii i legenda Liverpoolu. Jego zdaniem wybujałe ego Ronaldo nie wpływa dobrze na atmosferę w szatni, a co za tym idzie na wyniki. Mało tego, brytyjski ekspert sądzi, że "Czerwone Diabły" popełniły błąd, sprowadzając go do siebie.

- Manchester United popełnił błąd sprowadzając Ronaldo, a popełni jeszcze większy, jeżeli zatrzyma go na kolejny sezon. Przed przyjściem Portugalczyka byli bardzo zbalansowanym zespołem, o wiele bardziej niż teraz. Ronaldo sprawia, że wokół zespołu rodzi się niepotrzebny szum. Kiedy nie zdobywa bramki, jest rozczarowany i sfrustrowany, nawet jeżeli ktoś inny strzeli gola. A kiedy trener decyduje się posadzić na ławce 37-latka, nie powinno być z tym żadnego problemu, bo żaden piłkarz nie może być ważniejszy od drużyny. Doskonale wiedział o tym Sir Alex Ferguson, który szybko sprzedał swojego wówczas najlepszego strzelca Ruuda Van Nistelrooya, gdy jego indywidualność hamowała rozwój innych. Sprzedaż Ronaldo po sezonie mogłaby rozwiązać wiele problemów - napisał Carragher.

Ronaldo w tym sezonie rozegrał 27 meczów dla Manchesteru United, zdobywając 15 bramek.