Ostatnie spotkanie zawodnicy Trefla rozegrali w niedzielę 6 lutego, kiedy we własnej hali pokonali 3:2 Asseco Resovię Rzeszów. Było to piąte kolejne zwycięstwa gdańszczan, na co złożyły się trzy triumfy w lidze i dwa w Pucharze Polski.

- Taka pauza ma swoje plusy i minusy. Jesteśmy w dobrym momencie i szkoda, że w ostatni weekend nie graliśmy. Z drugiej strony mieliśmy okazję wyleczyć drobne urazy i ten tydzień pozwolił nam na doprowadzenie wszystkich do pełni zdrowia, co przełożyło się oczywiście na dobrą pracę na treningach – zauważył Winiarski.

ZOBACZ TAKŻE: Po obu stronach barykady. Siatkarze, którzy grali w Asseco Resovii i PGE Skrze

Jednym z siatkarzy, który zyskał na tej przerwie, był Mateusz Mika. 19 stycznia wygranym 3:1 meczu 1/8 finału krajowego pucharu z Cuprum Lubin 31-letni przyjmujący nabawił się kontuzji łydki i z tego powodu nie wystąpił w czterech kolejnych spotkaniach.

- Mateusz od początku tygodnia trenuje już w pełnym wymiarze i na pewno będzie do dyspozycji w meczu z Projektem – zapewnił.

Zdecydowanie bardziej przed niedzielną konfrontacją, która rozpocznie się w Ergo Arenie o godz. 17.30, zapracowani byli zawodnicy z Warszawy. W sobotę ulegli we własnej hali w ekstraklasie 1:3 Asseco Resovii, natomiast we wtorek i środę zagrali na wyjeździe w Lidze Mistrzów z VC Greenyard Maaseik. Obie konfrontacje zakończyły się sukcesem gości 3:1.

- Drużyna z Warszawa też miała w ostatnim czasie swoje problemy, aczkolwiek dwa mecze w Belgii zagrała na naprawdę dobrym poziomie. Pomimo tego, że rywalizowali w różnych zestawieniach. W niedzielę spodziewam się ciężkiego spotkania. Nasze potyczki z Projektem zawsze są bardzo zacięte i myślę, że teraz będzie podobnie – podsumował.

21 listopada w pierwszym meczu tych zespołów warszawianie wygrali 3:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek od godziny 17:30.

AA, PAP