Mark Lebedew urodził się w 1967 roku. Australijczyk jest bardzo dobrze znany polskim kibicom, prowadził kilka polskich klubów: Jastrzębski Węgiel (2015–18), Aluron Virtu Wartę Zawiercie (2018–20) oraz eWinner Gwardia Wrocław (2021). Z jastrzębianami wywalczył brązowy medal PlusLigi 2017.

Obecnie jest trenerem niemieckiego klubu VfB Friedrichshafen, który rywalizował z Jastrzębskim Węglem w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Ma też doświadczenie w prowadzeniu kadry narodowej, był selekcjonerem reprezentacji Australii (2016–20).

Reprezentacja Słowenii w ostatniej dekadzie poczyniła postępy i odniosła sporo sukcesów. Najważniejsze z nich to trzy srebrne medale mistrzostw Europy (2015, 2019, 2021), pierwszy w historii awans do finałów mistrzostw świata 2018 (12. miejsce) i czwarte miejsce w Lidze Narodów 2021.

💙💚 Na klop slovenske moške odbojkarske reprezentance bo sedel Avstralec Mark Lebedew ter izbrano vrsto vodil v letošnji #VNL in na svetovnem prvenstvu v Rusiji, z OZS pa je sicer podpisal dveletno pogodbo. Več ➡️ https://t.co/S5IHHvkxe3 💚💙#sLOVEvolley 🇸🇮🏐💪 pic.twitter.com/MIUBUXrTik — Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) February 17, 2022

– Słowenia ma bardzo dobrą drużynę, z którą każdy trener chce pracować. Wyniki mówią o jakości kadry narodowej, podobają mi się też osoby zaangażowane w pracę z drużyną, działacze federacji, a także samo środowisko. Jestem bardzo zmotywowany do pracy i czekających nas zawodów. Jestem zmotywowany do osiągania jeszcze lepszych wyników niż w przeszłości. Liga Narodów wystartuje niedługo po zakończeniu długich sezonów w ligach Europy, więc trudno przewidzieć co będzie się działo przez VNL. Z pewnością ta impreza będzie dobrą okazją do dalszego rozwoju młodych zawodników. Naszym priorytetem będą mistrzostwa świata, jestem przekonany, że możemy znacząco poprawić osiągnięcie z 2018 roku – powiedział Lebedew.

RM, Polsat Sport