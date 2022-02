PlusLiga: ZAKSA wygrała w Suwałkach

W spotkaniu 21. kolejki PlusLigi siatkarze MKS Ślepsk Malow Suwałki przegrali z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3. Kędzierzynianie wrócili do ligowej rywalizacji po dłuższej przerwie, ale nie mieli większych kłopotów z odniesieniem siedemnastego zwycięstwa w tym sezonie.

Premierowa odsłona miała wyrównany przebieg, a przewaga przechodziła z rąk do rąk. Najpierw mieli ją goście, gdy po asie serwisowym Aleksandra Śliwki było 6:8, następnie gospodarze (13:11). Później znów to kędzierzynianie mieli inicjatywę (17:20). Gospodarze nie rezygnowali, jeszcze przy stanie 22:23 mieli punktowy kontakt, ale nie wykorzystali swojej szansy w kluczowej akcji seta. Wykorzystał za to kontrę Śliwka i przyjezdni mieli piłkę setową. Po chwili partię zakończył skutecznym atakiem Łukasz Kaczmarek (22:25).

W drugim secie kędzierzynianie szybciej uzyskali wyraźną przewagę (3:6 – po asie serwisowym Norberta Hubera, 5:9). Dobre przyjęcie przekładali na skuteczność w ataku, dobrze grali też w obronie; lepiej od rywali punktowali blokiem. W efekcie odskoczyli na pięć oczek (8:13). Suwalczanie ruszyli do odrabiania strat, złapali punktowy kontakt (15:16), mieli go jeszcze przy stanie 18:19, po punktowej zagrywce Bartłomieja Bołądzia. Końcówka to jednak dominacja ZAKSY. Kaczmarek wywalczył piłkę setową, a Krzysztof Rejno zamknął tę odsłonę skutecznym atakiem (21:25).

Trzecia partia to mocne otwarcie ZAKSY (1:5, 4:11 – po asie Śliwki). Później jednak nastąpiła chwilowa zapaść gry przyjezdnych, co umożliwiło siatkarzom Ślepska zmniejszenie strat (10:12). Kędzierzynianie zdołali jednak obronić przewagę, bo gospodarze znów nie zdołali wykorzystać swoich szans – dobre akcje przeplatali prostymi błędami. ZAKSA spokojnie zmierzała po zwycięstwo. Śliwka wywalczył piłkę meczową (20:24), a dwie akcje później ten sam zawodnik dołożył brakujący punkt (21:25).

Skrót meczu Ślepsk - ZAKSA:



Najwięcej punktów: Paweł Halaba (16), Bartłomiej Bołądź (14) – Ślepsk; Łukasz Kaczmarek (22), Aleksander Śliwka (16) – ZAKSA. MVP: Łukasz Kaczmarek (20/32 = 63% skuteczności w ataku + 1 as serwisowy + 1 blok).



Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wróciła do rywalizacji w PlusLidze po długiej przerwie. Ostatni ligowy mecz rozegrała 22 stycznia (3:1 z Projektem Warszawa), później była przerwa związana z koronawirusem, a ostatni tydzień to dalekie podróże i walka o awans w Lidze Mistrzów. Kędzierzynianie są liderem tabeli i pozostają jedyną niepokonaną drużyną w ligowej stawce (49 punktów, bilans meczów 17–0). MKS Ślepsk Malow Suwałki zajmuje dwunaste miejsce w tabeli (17 punktów, bilans meczów 5–15).

MKS Ślepsk Malow Suwałki – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (22:25, 21:25, 21:25)

Ślepsk: Cezary Sapiński, Bartłomiej Bołądź, Paweł Halaba, Łukasz Rudzewicz, Josua Tuaniga, Piotr Łukasik – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Mateusz Laskowski, Adrian Buchowski. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

ZAKSA: Krzysztof Rejno, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Norbert Huber, Marcin Janusz, Aleksander Śliwka – Erik Shoji (libero) oraz Bartłomiej Kluth, Korneliusz Banach (libero). Trener: Gheorghe Cretu.

Wyniki, terminarz i plan transmisji 21. kolejki PlusLigi:

2022-02-18: Cuprum Lubin – LUK Lublin 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:20, 15:12)

2022-02-19: Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:18, 12:15)

2022-02-19: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:16, 18:25, 18:25, 17:25)

2022-02-19: GKS Katowice – PSG Stal Nysa 3:1 (13:25, 25:20, 29:27, 25:20)

2022-02-20: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (22:25, 21:25, 21:25)

2022-02-20: Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-21: Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport