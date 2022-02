W spotkaniu 22. kolejki Serie A1 siatkarze Allianz Milano pokonali ekipę Consar RCM Rawenna 3:1. Taki rezultat oznacza, że drużyna z Rawenny, w której występuje polski rozgrywający Mateusz Biernat, nie ma już nawet matematycznych szans na utrzymanie we włoskiej ekstraklasie siatkarzy.

Drużyna Consar RCM Rawenna występowała w rozgrywkach Serie A1 nieprzerwanie od sezonu 2013/14. Obecnego sezonu nie może jednak zaliczyć do udanych. Ma katastrofalny bilans meczów (0 zwycięstw – 20 porażek), zaledwie dwa wywalczone punkty i zajmuje ostatnie, 13. miejsce w tabeli. Oznacza to brak jakichkolwiek szans na utrzymanie we włoskiej ekstraklasie, bo drużyny z kolejnych miejsc (Kioene Padwa i Werona Volley) mają na koncie po 21 punktów.

Zobacz także: Łukasz Kaczmarek - najlepsze akcje MVP meczu Ślepsk – ZAKSA

W drużynie z Rawenny występuje polski rozgrywający Mateusz Biernat (rocznik 1992), który trafił tu przed sezonem 2021/22 z Gwardii Wrocław. Wcześniej występował w Górniku Radlin, MOS Wola Warszawa, Stali Nysa (2012–16) oraz czeskich klubach VK Ostrava (2016–18) i

Dukla Liberec (2018–20). Mecz w Mediolanie rozpoczął w wyjściowym składzie i wywalczył w nim dwa punkty.

Zdecydowanym liderem tabeli Serie A1 jest Sir Safety Conad Perugia, która ma na koncie 52 punkty. Drużynę prowadzi selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić, a występuje w niej Wilfredo Leon. W ostatnim meczu ligowym Perugia pokonała Kioene Padwa 3:1.

RM, Polsat Sport