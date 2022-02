Starcie outsiderów Tauron Ligi dla siatkarek Pałacu. Fatalna sytuacja Jokera

Było to niezwykle ważne spotkanie dla dwóch drużyn walczących o utrzymanie. Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz zajmowały przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów i wyprzedzały drużynę Jokera Świecie o trzy oczka. Pałac zaliczył sześć ligowych porażek z rzędu, Joker aż dziewięć. Mecz był debiutem nowego trenera Pałacu Mirosława Zawieracza.

Zobacz także: Mirosław Zawieracz nowym trenerem klubu Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz

Premierowa odsłona tego starcia przyniosła zaciętą walkę obu ekip. Gospodynie miały problem ze skutecznością w ataku. Siatkarki Jokera wywalczyły piłkę setową przy stanie 22:24, ale rywalki doprowadziły do rywalizacji na przewagi. Wygrały ją jednak przyjezdne po skutecznym ataku Joanny Sikorskiej (24:26).

W drugiej partii również obie ekipy toczyły wyrównaną walkę. Świecianki dobrze rozpoczęły seta (2:6), później gra się wyrównała (9:9, 16:16) i wszystko rozstrzygnęło się w końcówce. Paulina Bałdyga wywalczyła piłkę setową (24:22), przyjezdne obroniły się w kolejnej akcji, ale Mariana Cassemiro zamknęła seta skutecznym atakiem (25:23).

Set numer trzy również był wyrównany, ale tylko do stanu 17:17. Później to gospodynie nadawały ton wydarzeniom na boisku. Wygrały cztery kolejne akcje, w dwóch z nich punktując blokiem, a serię zwieńczył as serwisowy Bałdygi (21:17). To był ważny moment seta, bo siatkarki Pałacu nie oddały już przewagi. Wynik na 25:19 ustaliła skutecznym atakiem Majka Szczepańska-Pogoda.

W czwartej partii przeważały gospodynie, które szybko wypracowały solidną zaliczkę (8:4, 13:7). Rywalki nie rezygnowały, zmniejszały straty (16:14, 19:17). Siatkarki Pałacu utrzymały jednak przewagę. Szczepańska-Pogoda wygrywając walkę na siatce, dała swej drużynie piłkę meczową (24:19). Joker obronił się w dwóch kolejnych akcjach, ale Leticia Hage zamknęła mecz skutecznym atakiem ze środka (25:21).

Najwięcej punktów: Leticia Hage (21), Majka Szczepańska-Pogoda (16), Mariana Cassemiro (13), Paulina Majkowska (12), Paulina Bałdyga (10) – Pałac; Joanna Sikorska (25), Wangelija Raczkowska (12) – Joker. MVP: Paulina Bałdyga (2/2 w ataku + 4 asy serwisowe + 4 bloki).

Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów (mecze 4–14). Dzięki temu zwycięstwu ekipa znad Brdy wyprzedza rywali aż o sześć punktów. Joker Świecie ma na koncie 6 punktów (mecze 2–16) i zamyka tabelę Tauron Ligi. Sytuacja tego klubu jest trudna, bo ma do rozegrania już tylko cztery spotkania i uniknięcie spadku z ekstraklasy będzie niezwykle trudne.

Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – Joker Świecie 3:1 (24:26, 25:23, 25:19, 25:21)

Pałac: Paulina Bałdyga, Mariana Cassemiro, Leticia Hage, Majka Szczepańska-Pogoda, Zuzanna Szperlak, Paulina Majkowska – Magdalena Saad (libero) oraz Aleksandra Justka (libero). Trener: Mirosław Zawieracz.

Joker: Paulina Zaborowska, Wangelija Raczkowska, Judyta Gawlak, Joanna Sikorska, Julia Twardowska, Paulina Brzoska – Agata Nowak (libero) oraz Natalia Skrzypkowska, Monika Jagła (libero). Trener: Piotr Matela.

Wyniki meczów 19. kolejki Tauron Ligi siatkarek:

2022-02-17: ŁKS Commercecon Łódź – UNI Opole 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 25:6)

2022-02-18: BKS Bostik Bielsko-Biała – IŁ Capital Legionovia Legionowo 2:3 (25:22, 15:25, 25:17, 21:25, 19:21)

2022-02-19: E.Leclerc Moya Radomka Radom – Energa MKS Kalisz 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

2022-02-20: Developres Bella Dolina Rzeszów – Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:22, 25:21, 25:23)

2022-02-21: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – Joker Świecie 3:1 (24:26, 25:23, 25:19, 25:21)

2022-02-22: #VolleyWrocław – Grupa Azoty Chemik Police (wtorek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

