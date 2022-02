Ciężka przeprawa ZAKSY w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski siatkarzy

W ostatnim ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski siatkarzy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała z PSG Stalą Nysa 3:1. Zmęczeni podróżami kędzierzynianie rozegrali słabsze spotkanie i męczyli się z niżej notowanym przeciwnikiem, który postawił się faworytom. ZAKSA awansowała do turnieju Final Four we Wrocławiu, a w półfinale zmierzy się z Treflem Gdańsk.