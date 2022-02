Media: UEFA w piątek odbierze Sankt Petersburgowi finał Ligi Mistrzów

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Europejska Unia Piłkarska (UEFA) w piątek podejmie decyzję o odebraniu Sankt Petersburgowi prawa organizacji finału obecnej edycji Ligi Mistrzów - informują światowe agencje powołując się na źródła zbliżone do władz kontynentalnej federacji.

Decyzja o odebraniu rosyjskiej metropolii finału ma zostać ogłoszona w piątek, po zwołanym wcześniej w czwartek nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA. Nie zostanie jednak tego dnia wybrany nowy gospodarz decydującego meczu.

"Śledząc rozwój sytuacji między Rosją a Ukrainą w ostatnich 24 godzinach, prezydent UEFA zdecydował o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Wykonawczego na piątek 25 lutego na godz. 10, w celu oceny sytuacji i podjęcia wszystkich niezbędnych decyzji" - napisano w komunikacie UEFA.

O odebranie rodzinnemu miastu Władimira Putina organizacji finału LM wnioskowała też grupa europarlamentarzystów, m.in. były reprezentant Polski Tomasz Frankowski.

Według agencji Associated Press europejska centrala pracuje już nad alternatywnymi rozwiązaniami dot. finału LM. Jednym z miejsc, gdzie mogłoby być rozegrane decydujące spotkanie jest Londyn. Taką możliwość wyraził też brytyjski premier Boris Johnson. 28 maja dwie główne londyńskie areny piłkarskie są już zarezerwowane - na Wembley ma się odbyć finał baraży o awans do Premier League, a na stadionie Tottenhamu zaplanowany jest finał ligi rugby. W grę wchodziłby zatem Stadion Olimpijski, z którego na co dzień korzysta West Ham United.

Możliwe nowe lokalizacje to także Monachium bądź Stambuł.

24 marca w Moskwie Rosja ma zagrać z Polską w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze. To spotkanie jednak odbywa się pod egidą światowej federacji (FIFA), która organizuje piłkarski mundial.

KN, PAP