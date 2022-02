PlusLiga: Zacięty tie-break w meczu GKS – Ślepsk

Choć faworytami tej konfrontacji byli lepiej ostatnio dysponowani gospodarze, spotkanie dobrze rozpoczęli siatkarze z Suwałk. W środkowej części pierwszego seta wypracowali sobie znaczną przewagę (6:11, 8:15), której nie oddali już do końca. Byli skuteczniejsi w ataku, lepiej od rywali prezentowali się w polu zagrywki (0–2) i w bloku (1–5). Właśnie jeden z tych punktowych bloków ustalił wynik na 18:25.



W drugiej odsłonie role się odwróciły. Inicjatywę bardzo szybko przejęli katowiczanie, którzy po asie serwisowym Jakuba Jarosza prowadzili 8:4, później było 11:5. Rywale zmniejszyli straty (13:11), ale w dalszej części tej partii gospodarze utrzymali przewagę, poprawiając skuteczność w ataku. Po skutecznym uderzeniu Gonzalo Quirogi wygrali 25:18 i wyrównali stan meczu.

Siatkarze GKS mieli przewagę również na początku trzeciego seta (7:5), przyjezdni odpowiedzieli jednak serią wygranych akcji (7:10) i przejęli inicjatywę. Katowiczanie próbowali odrobić straty, skutecznie grający Ślepsk utrzymywał jednak przewagę, która w końcówce jeszcze wzrosła (17:21). W ostatniej akcji seta Bartłomiej Bołądź przełamał blok rywali (20:25).

Czwarta odsłona przyniosła trochę więcej emocji od poprzednich. Co prawda w środkowej części seta wyraźną przewagę uzyskali gospodarze (16:11), ale suwalczanie walczyli do końca i w końcówce zmniejszyli punktową różnicę (23:21). W kolejnej akcji popełnili jednak błąd w polu zagrywki i choć zdołali obronić jedną piłkę setową, blok Jakuba Szymańskiego zamknął seta (25:22).



Tie-break rozpoczął się od falstartu gospodarzy (0:4). Suwalczanie utrzymywali tę przewagę i przy zmianie stron mieli cztery oczka zaliczki (4:8). W końcówce, gdy kiwką zaskoczył rywali Josua Tuaniga, gospodarze mieli trzy oczka straty, później Ślepsk miał piłkę setową przy stanie 11:14... Gospodarze zerwali się jednak do walki i odrobili straty. Zaciętą walkę na przewagi wygrali jednak goście, o czym przesądził skuteczny atak Bołądzia (16:18).

Skrót meczu GKS – Ślepsk:



Najwięcej punktów: Gonzalo Quiroga (19), Jakub Szymański (18), Jakub Jarosz (10) – GKS; Bartłomiej Bołądź (31), Kevin Klinkenberg (19), Cezary Sapiński (11) – Ślepsk. MVP: Bartłomiej Bołądź (28/43 = 65% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe + 1 blok).

GKS Katowice – MKS Ślepsk Malow Suwałki 2:3 (18:25, 25:18, 20:25, 25:22, 16:18)

GKS: Gonzalo Quiroga, Piotr Hain, Micah Ma'a, Tomas Rousseaux, Marcin Kania, Jakub Jarosz – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Szymański, Damian Kogut, Jakub Nowosielski, Damian Domagała, Kamil Drzazga, Jakub Lewandowski. Trener: Grzegorz Słaby.

Ślepsk: Kevin Klinkenberg, Cezary Sapiński, Bartłomiej Bołądź, Piotr Łukasik, Andreas Takvam, Josua Tuaniga – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Mateusz Laskowski, Łukasz Rudzewicz, Adrian Buchowski. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

RM, Polsat Sport