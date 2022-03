Siatkarskie mistrzostwa świata w Polsce? "Trzeba już w tym momencie być do tego przygotowanym"

Przypomnijmy, że mundial w 2022 roku miał odbywać się w Rosji. Przez wojnę na Ukrainie FIVB poinformowało, że możliwość organizacji największej siatkarskiej imprezy została Rosji odebrana. Lepa uważa, że w stosunku do tego kraju powinny zostać wyciągnięte jeszcze większe konsekwencje.

- Póki Rosja pozostaje w konflikcie wojennym i jest agresorem na Ukrainie, nie może występować w żadnych rozgrywkach sportowych. To jest już oczywiste dla prawie całego świata i dla prawie wszystkich organizacji sportowych. Myślę, że Rosja powinna zapłacić surowszą karę. Na przykład odebranie na pięć lat możliwości organizowania wszelkich imprez sportowych - stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Rosja i Białoruś znikają z siatkarskiego świata! Gigantyczne sankcje FIVB i CEV

Dziennikarz pochwalił władze Polskiego Związku Piłki Światowej za szybką reakcję w sprawie wojny na Ukrainie.

- Cieszę się, że w tej awangardzie światowej są polscy działacze. Często mieliśmy pretensje do siatkarskich włodarzy, że są za mało obecni i za słabo słyszalni. Prezes Świderski wspomagany przez przedstawicieli polskiego rządu był bardzo zdecydowany i lobbował tylko za jedynym słusznym rozwiązaniem - ocenił.

Lepa wypowiedział się także w sprawie możliwości organizacji mistrzostw świata przez Polskę.

- Minister sportu zgłosił chęć wsparcia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Chodzi o naturalną kandydaturę awaryjnego gospodarza mistrzostw świata. Czasu jest niewiele. Trzeba już w tym momencie być do tego przygotowanym. Możliwe, że przy pomocy polskiego rządu pieniądze na organizację mundialu w Polsce zostałby już zabezpieczone. Trzeba się zastanowić, czy panująca sytuacja pozwoli na pełne cieszenie się rozgrywkami - powiedział.

Na koniec komentator Polsatu Sport zabrał głos w sprawie zmian w siatkówce na arenie międzynarodowej.

- Cieszy to, że coraz więcej mocnych federacji zaczęło wspierać ten ruch. Przez to powstała pewna nić porozumienia. Nowa koalicja siatkarska stoi w sprzeczności z wypowiedziami FIVB. To jest odpowiedni moment, żeby nie tylko zająć organizacją nowego mundialu, ale też zreformować światowe władze siatkówki - podsumował.

Całość wypowiedzi w załączonym materiale wideo.