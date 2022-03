Liga Mistrzów: Final Six? Jest taki pomysł

Gdy FIVB i CEV wykluczyły rosyjskie i białoruskie drużyny z rywalizacji, pojawiła się niepewność, co dalej z ćwierćfinałami siatkarskiej Ligi Mistrzów. Być może w tej sytuacji zostanie rozegrane Final Six.

Światowa i europejska federacje siatkówki ogłosiły, że ze skutkiem natychmiastowym wykluczają udział rosyjskich i białoruskich drużyn narodowych i klubowych z międzynarodowej rywalizacji aż do odwołania. W tej sytuacji nie dojdzie do rywalizacji w parach Zenit Sankt Petersburg - Sir Sicoma Monini Perugia i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Dynamo Moskwa.

Co teraz? Jak poinformował znany włoski dziennikarz Gian Luca Pasini, w CEV pojawiła się propozycja, by rozegrać Ligę Mistrzów w formacie Final Six. Sześć drużyn zostałoby wówczas podzielonych na dwie grupy liczące po trzy zespoły. Na razie nie wiadomo, kiedy może zapaść decyzja w tej sprawie.

W rywalizacji o triumf w Lidze Mistrzów, oprócz Sir Sicoma Monini Perugia i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, pozostają Itas Trentino, Berlin Recycling Volleys, Cucine Lube Civitanova i Jastrzębski Węgiel.

MC, Polsat Sport