PlusLiga: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cerrad Enea Czarni Radom. Relacja i wynik na żywo

Do środowego meczu siatkarze ZAKSY podejdą w wybornych humorach. Nie dość, że w miniony weekend zdobyli Tauron Puchar Polski, to w środku tygodnia dowiedzieli się, że nie będą musieli nawet wychodzić na boisko, by awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Wszystko ze względu na decyzje organizacji CEV, która najpierw postanowiła wykluczyć drużyny z Rosji (w tym Dinamo Moskwa, z którym ZAKSA miała rywalizować w ćwierćfinale Ligi Mistrzów), a następnie automatycznie przyznać awans do kolejnej rundy ich przeciwnikom.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów: CEV podjął decyzję ws. ćwierćfinałów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z awansem

Jeżeli chodzi o sytuację w tabeli, to podopieczni Gheorghe Cretu utrzymują pozycję lidera, mimo że rozegrali o dwa mecze mniej niż znajdujący się za nimi w tabeli Jastrzębski Węgiel. W znacznie gorszej sytuacji są siatkarze prowadzeni przez Jakuba Bednaruka - z dotychczasowych 19 meczów wygrali tylko 6 i ponieśli 13 porażek, co daje im 13., przedostatnie miejsce w tabeli. Zaległy mecz 15. kolejki będzie więc stanowił dla nich szansę na poprawę dorobku i odskoczenie od "czerwonej latarni ligi", Stali Nysa.

Relacja i wynik na żywo meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cerrad Enea Czarni Radom od godziny 17:30 na Polsatsport.pl.