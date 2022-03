Sensacja! Pierwsza porażka ZAKSY w PlusLidze. Drużyna z dołu tabeli ograła lidera

ZAKSA rozpoczęła to spotkanie bez Aleksandra Śliwki, Marcina Janusza i Davida Smitha w wyjściowym składzie. Mimo tego, gospodarze nie mieli większych problemów z wygraniem pierwszej partii. Uzyskali przewagę (9:6), którą rywale co prawda zniwelowali (10:10), ale to był tylko chwilowy przebłysk gości w tym secie. Od stanu 11:12 poszła seria ZAKSY, która doszła do wyniku 17:12. W końcówce goście, którzy popełnili sporo błędów własnych, nie byli już w stanie odrobić strat; ich przestrzelona zagrywka ustaliła wynik na 25:18.

Druga odsłona również rozpoczęła się od przewagi kędzierzynian, która w pewnym momencie odskoczyła na pięć oczek (12:7). Przy stanie 13:9 rozpoczęła się zaskakująca niemoc ZAKSY, którą bezwzględnie wykorzystali przeciwnicy. Wygrali pięć kolejnych akcji (13:14), gdy dobrze w polu zagrywki zaprezentował się Bartosz Firszt. Radomianie popełnili mniej błędów, mylić zaczęli się natomiast siatkarze ZAKSY. W końcówce kędzierzynianie odrobili straty – po asie serwisowym Kamila Semeniuka było 22:22. Trzy ostatnie punkty padły jednak łupem radomian. Skuteczne ataki Daniela Gąsiora i Firszta oraz błąd Wojciecha Żalińskiego zakończyły seta (22:25).

Radomianie udanie rozpoczęli trzeciego seta (4:8) i nadal prezentowała dobrą grę w rywalizacji z liderem. Trener Gheorghe Cretu sięgnął po Śliwkę i Janusza. Kędzierzynianie odrobili straty, as serwisowy Semeniuka dał wyrównanie na 19:19, ale końcówka znów należała do Czarnych. Piłkę setową wywalczył atakiem ze środka Michael Parkinson (22:24). W kolejnej akcji odpowiedział Śliwka, ale Jose Ademar Santana, który chwilę wcześniej pojawił się na parkiecie, zamknął seta mocnym uderzeniem (23:25).

ZAKSA dobrze zaczęła kolejną partię (4:1), ale przegrała cztery kolejne akcje (4:5) i znów do głosu doszli radomianie. W środkowej części seta utrzymywali kilkupunktową przewagę (9:12, 13:18). W końcówce już nadawali ton wydarzeniom na parkiecie. Firszt wywalczył piłkę meczową (18:24), w kolejnej akcji odpowiedział Łukasz Kaczmarek, ale kolejny atak Firszta zakończył spotkanie (19:25). Sensacja stała się faktem - ZAKSA przegrała pierwszy mecz w obecnym sezonie PlusLigi.

Najwięcej punktów: Łukasz Kaczmarek (17), Kamil Semeniuk (14), Norbert Huber (14), Krzysztof Rejno (10) – ZAKSA; Paweł Rusin (20), Daniel Gąsior (17), Bartosz Firszt (15), Michael Parkinson (14) – Czarni. MVP: Paweł Rusin (16/31 = 52% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe + 2 bloki).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle miała do tej pory w PlusLidze bilans meczów 17–0. Nadal jest liderem tabeli z dorobkiem 49 punktów, ale tyle samo ma na koncie Jastrzębski Węgiel. Cerrad Enea Czarni Radom awansowali z trzynastego na jedenaste miejsce w tabeli, zrównując się punktami (po 19) ze Ślepskiem Malow Suwałki i Cuprum Lubin.

Przed meczem i w jego trakcie prowadzono zbiórkę darów dla osób potrzebujących, które przybyły do Kędzierzyna-Koźla z terenu ogarniętej wojną Ukrainy. Akcja będzie powtórzona przy okazji kolejnego ligowego, sobotniego spotkania ZAKSY z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cerrad Enea Czarni Radom 1:3 (25:18, 22:25, 23:25, 19:25)

ZAKSA: Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Krzysztof Rejno, Michał Kozłowski, Wojciech Żaliński – Erik Shoji (libero) oraz Bartłomiej Kluth, Korneliusz Banach (libero), Marcin Janusz, Aleksander Śliwka, Tomasz Kalembka. Trener: Gheorghe Cretu.

Czarni: Paweł Rusin, Michael Parkinson, Daniel Gąsior, Bartosz Firszt, Bartłomiej Lemański, Michał Kędzierski – Mateusz Masłowski (libero) oraz Sebastian Warda, Maciej Nowowsiak (libero), Jose Ademar Santana. Trener: Jakub Bednaruk.

