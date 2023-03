- Wiele rzeczy jest cały czas do poprawy. Przed nami długi proces, który musimy przetrwać - przyznał Fernando Santos po wygranej z Albanią (1:0) w drugim spotkaniu eliminacji Euro 2024.

Po nieudanym meczu z Czechami, Polska wygrała z Albanią 1:0. Santos zanotował tym samym pierwsze zwycięstwo w roli selekcjonera reprezentacji Polski.

- Cieszę się, że mecz z Albanią był tak szybko. Po tym, co wydarzyło się w pierwszym meczu, potrzebowaliśmy szybkiego przełamania. Cieszę się, że kontrolowaliśmy to spotkanie, co prawda nie całe dziewięćdziesiąt minut, ale przez dłuższe fragmenty meczu - zauważył.

ZOBACZ TAKŻE: Albania pokonana! Wygrana reprezentacji Polski U-21

Selekcjoner przyznał, że przed reprezentacją jeszcze sporo pracy.

- Wiele rzeczy jest cały czas do poprawy. Przed nami długi proces, który musimy przetrwać. Silnych drużyn nie buduje się z dnia na dzień. Mam nadzieje, że z meczu na mecz będzie wyglądać to coraz lepiej, jestem wręcz o tym pewien - dodał.

Dla Santosa był to pierwszy mecz na PGE Narodowym.

- Chciałem podziękować kibicom za wsparcie. Atmosfera była niesamowita i pomogła nam w tym niezwykle ważnym meczu. Dziękuje również wszystkim, którzy oglądali spotkanie w telewizji. To dla nas dużo znaczy, bez waszego wsparcia nie byłoby tego zwycięstwa - zakończył.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

DK, Polsat Sport