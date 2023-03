Na pierwsze miejsce w tabeli przed play-offami wciąż mogą wskoczyć aż trzy zespoły. Najbliżej dokonania tego wyczynu są siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, którzy aktualnie zajmują pierwsze miejsce z 69 punktami na koncie i w piątek 31 marca zagrają o 20:30 z GKS-em Katowice.



Tuż za nimi plasują się zawodnicy Jastrzębskiego Węgla z 67 punktami, których czeka trudne zadanie, bowiem w ostatniej kolejce będą rywalizować z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (1 kwietnia, godz. 20:30).

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz PGE Skry Bełchatów nie krył rozczarowania. "Szkoda, że takiej marki zabraknie w play-off"



Najmniejsze szanse na pierwszą lokatę mają aktualnie trzeci siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie ze swoją 66-punktową zdobyczą. Podopieczni Michała Winiarskiego muszą liczyć na porażki obu wyżej wymienionych drużyn i pokonać Cuprum Lubin (31 marca, godz. 17:30).



Żadnych wątpliwości co do składu drużynowego nie ma tylko w jednym ćwierćfinale. Z miejsc 4-5 do gry weszły Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Projekt Warszawa, chociaż wciąż nie wiadomo kto będzie gospodarzem dwóch pierwszych spotkań.

Według aktualnego stanu tabeli gości ze stolicy przyjmie u siebie ZAKSA, która w ostatniej kolejce gra z Jastrzębskim Węglem (1 kwietnia, godz. 20:30) i dotychczas zgromadziła na swoim koncie 61 punktów. Dwa punkty straty do kędzierzynian ma Projekt Warszawa, który w tej serii zmierzy się z Treflem Gdańsk (2 kwietnia, godz. 18:00) i zajmuje aktualnie piątą lokatę.

ZOBACZ TAKŻE: To koniec marzeń! PGE Skra Bełchatów nie zagra w fazie play off!



Niepewne przyszłego rywala, ale znające już swoje miejsca w tabeli pozostają Trefl Gdańsk (6. miejsce, 55 punktów), Indykpol AZS Olsztyn (7. miejsce, 51 punktów) oraz PSG Stal Nysa (8. miejsce, 44 punkty).



Te drużyny będą gospodarzami trzeciego meczu ćwierćfinałowej rywalizacji (wstępnie zaplanowanego na 15 kwietnia) oraz ewentualnego czwartego spotkania planowanego na 16 kwietnia.

Pierwsze dwa mecze mają być rozgrywane w dniach 8-9 kwietnia w halach drużyn z miejsc 1-4. Te same ekipy będą również gospodarzami ewentualnego piątego spotkania (19 kwietnia). Rywalizacja będzie toczyła się do trzech zwycięstw.

Ćwierćfinałowe pary fazy play-off PlusLigi (przy utrzymaniu aktualnego stanu tabeli - tj. przed 30. kolejką):

1-8:



Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa



2-7:



Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn



3-6:



Aluron CMC Warta Zawiercie - Trefl Gdańsk



4-5:



Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa

Wstępne terminy meczów fazy play-off (mogą ulec zmianie):

8 kwietnia, 9 kwietnia, 15 kwietnia oraz ewentualnie 16 kwietnia i 19 kwietnia.

Terminarz 30. kolejki PlusLigi:

Piątek (31 marca):

Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Lubin (17:30, transmisja w Polsacie Sport)

GKS Katowice - Asseco Resovia Rzeszów (20:30, Polsat Sport)

Sobota (1 kwietnia):

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel (20:30, Polsat Sport)

Niedziela (2 kwietnia):

Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa (18:00, Polsat Sport)

Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Enea Czarni Radom (20:30, Polsat Sport)

Poniedziałek (3 kwietnia):

BBTS Bielsko-Biała - Ślepsk Malow Suwałki (17:30, Polsat Sport)

LUK Lublin - PGE Skra Bełchatów (20:30, Polsat Sport)

PI, Polsat Sport