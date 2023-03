Tauron 1. Liga: MKS Będzin - PZL Leonardo Avia Świdnik. Transmisja

W zaległym spotkaniu 17. kolejki Tauron 1. Ligi siatkarze MKS Będzin podejmą PZL Leonardo Avia Świdnik. Faworytem będzie drużyna gospodarzy, która zajmuje drugie miejsce w tabeli. Transmisja meczu MKS Będzin – PZL Leonardo Avia Świdnik na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

MKS Będzin zajmuje drugie miejsce w tabeli Tauron 1. Ligi. W 26. meczach wywalczył 63 punkty (21 zwycięstw – 5 porażek). W poprzednim ligowym starciu pokonał na wyjeździe Olimpię Sulęcin 3:1.

Zobacz także: Tak zmieniał się Karol Kłos. Niezwykłe zdjęcia znakomitego siatkarza

PZL Leonardo Avia Świdnik to siódma drużyna w pierwszoligowej stawce. Siatkarze ze Świdnika rozegrali do tej pory 26 spotkań i zgromadzili 47 punktów (15 zwycięstw – 11 porażek). Ostatni mecz to wyjazdowa przegrana 0:3 z Exact Systems Norwid Częstochowa.

Transmisja meczu MKS Będzin – PZL Leonardo Avia Świdnik w środę 29 marca o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport