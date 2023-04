Tie-break i emocje w pierwszym półfinale Ligi Mistrzyń!

Spotkanie lepiej rozpoczęły Turczynki, które były skuteczniejsze w ataku i szybko uzyskały przewagę (7:3). Wtedy po drugiej stronie siatki, jak na liderkę przystało, punktować zaczęła Ebrar Karakurt, a po ataku Carcaces to siatkarki z Włoch wyszły na prowadzenie (10:9). W środkowej części seta żadna z drużyn nie potrafiła zbudować większej przewagi (13:13, 17:17). As serwisowy Sahin w końcówce dał prowadzenie Turczynkom (20:18), ale siatkarki Novary doprowadziły do remisu (20:20). Pierwszą partię po asie serwisowym Karakurt zwyciężyły Włoszki 25:23.

Druga partia przebiegła pod kontrolą włoskiego zespołu, który wypracował sobie przewagę już na początku seta (3:5, 4:8). W środkowej części seta prowadzenie Włoszek wzrosło do siedmiu punktów (14:7). Świetne obrony i dobra gra w ataku TiJany Bošković spowodowała, że ekipa ze Stambułu zaczęła odrabiać straty (13:17). W końcówce Włoszki grały jak natchnione (21:14), ale Turczynki ponownie zdołały odrobić kilka punktów dobrze ustawiając blok (18:22). Ponownie lepsze okazały się siatkarki Novary, wygrywając seta 15:19.

Na początku trzeciego seta utrzymywał się remis (7:7). W środkowej części partii inicjatywę przejęły Turczynki, a po asie serwisowym Mai Ognjenović prowadziły one 13:9. Przewagę tureckiej drużyny powiększała świetnie grająca w ataku TiJana Bošković (18:13). Straty po drugiej stronie siatki próbowała odrabiać jeszcze Ebrar Karakurt (17:20), ale ostatecznie trzecia partia padła łupem Turczynek (25:20).

W czwartym secie od początku na prowadzenie wyszły siatkarki Eczacibasi Dynavit Stambuł (9:5, 14:9, 17:9). Włoszki zdołały odrobić kilka punktów (14:18), ale to Turczynki wygrały seta 25:17, doprowadzając do tie-breaka.

W tie-breaku przewagę szybko zbudowała sobie drużyna trenera Ferhata Akbasa (6:2), ale siatkarki z Novary nie zamierzały się poddać i zaczęły niwelować straty, ustawiając skuteczny blok (6:5). Po ataku Karakurt na prowadzenie wyszły Włoszki (8:7). W dalszej części seta żadna z drużyn nie umiała odskoczyć przeciwniczkom (10:10, 12:12, 14:14). Ostatecznie po ataku Karakurt i błędzie podwójnego odbicia odgwizdanym siatkarce Eczacibasi to zawodniczki Igor Gorgonzola Novara rozstrzygnęły spotkanie na swoją korzyść, wygrywając tie-break 16:14 i cały mecz 3:2.

MVP spotkania wybrana została Ebrar Karakurt.

Spotkanie rewanżowe odbędzie się w środę 12 kwietnia w Turcji. Żeby awansować do finału Igor Gorgonzola Novara musi wygrać w jakimkolwiek stosunku setów. W przypadku ich porażki 2:3 o zwycięstwie decydować będzie "złoty set". Jeśli to Turczynki zwyciężą 3:0 lub 3:1 to one awansują do wielkiego finału Ligi Mistrzyń.

Igor Gorgonzola Novara - Eczacibasi Dynavit Stambuł 3:2 (25:23, 25:19, 20:25, 17:25, 16:14)

Novara: Cristina Chirichella, Kenia Carcaces Opon, Ebrar Karakurt, Anna Danesi, Caterina Chiara Bosetti, Ilaria Battistoni - Eleonora Fersino (libero) oraz Carlotta Cambi, McKenzie Adams, Gaia Giovannini, Giulia Bresciani, Lucia Varela Gomez, Sara Bonifacio, Julia Ituma. Trener: Stefano Lavarini.

Eczacibasi: TiJana Bošković, Laura Heyrman, Irina Voronkova, Maja Ognjenović, Sinead Jack, Hande Baladin – Simge Şebnem Aköz (libero) oraz Elif Sahin, Beyza Arici, Tuna Aybüke Cetinay Ozel, Yasemin Güveli, Saliha Sahin, Samanta Fabris, Yaprak Erkek. Trener: Ferhat Akbas.

OL, Polsat Sport