W czwartek wieczorem wicelider z Chorzowa zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała spotkanie, którego stawką może być utrzymanie się na miejscu dającym bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Transmisja TV i stream online meczu Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Tym razem kibice nie muszą czekać do piątku na pierwszoligowe emocje. Ze względu na zbliżającą się Wielkanoc, 26. kolejka Fortuna 1 Ligi przybierze dość nieoczekiwany harmonogram. Zainaugurujemy ją bowiem w czwartek, kiedy to rozegrane zostaną trzy mecze, później na pierwszoligowe boiska spoglądać będziemy w sobotę i to aż czterokrotnie, natomiast serię zakończymy we wtorek meczami GKS Katowice - Odra Opole oraz Górnik Łęczna - ŁKS Łódź.

Już 5 punktów do ostatniej z wymienionych ekip traci Ruch Chorzów, który przegrał w ostatniej kolejce z nabierającą rozpędu Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:2). "Niebiescy" zgubili w ostatnich seriach gier kilka punktów, ale trzeba też docenić klasę rywali, z jakimi przyszło im się mierzyć. Trudno przecież uznać porażkę w Niecieczy za niespodziankę - Bruk-Bet radzi sobie w ostatnim czasie bardzo dobrze i na pewno jest jedną z drużyn, które trzeba realnie rozpatrywać w kontekście walki o bezpośredni awans. Tym bardziej remis 3:3 z liderującym w tabeli ŁKS nie wygląda blado, a ogrom emocji, jakich dostarczyli nam przed przerwą reprezentacyjną piłkarze obu drużyn mógł przyprawić niektórych kibiców o zawrót głowy.

Tyle że podopiecznych Jarosława Skrobacza nie stać już na kolejny moment rozprężenia - punkt za nimi znajduje się bowiem przybierająca na sile Wisła, która od 13 listopada 2022 roku regularnie zwycięża, często w naprawdę efektownym stylu. Poza tym, tuż za nią, pewnym krokiem w kierunku szczytu tabeli zmierzają również "Słonie", a w dodatku trzeba gonić przecież pierwszy w tabeli ŁKS.

- Czasem trzeba pogodzić się z porażką, całe szczęście, że w tym sezonie taka konieczność nie zdarza nam się często. Mieliśmy serię bez przegranej, ale staraliśmy się podchodzić do tego bez nadmiernej presji. Realnie oceniamy swój potencjał i tak, jak po zwycięstwach zachowywaliśmy spokój, tak i po porażce nie zamierzamy panikować. Tym bardziej że Nieciecza zagrała naprawdę dobry mecz i w pełni zasłużenie z nami wygrała. Ruch Chorzów nie jest na razie taką drużyną, która mogłaby w pełni zdominować Fortuna 1 Ligę, a czasem musimy się nawet tłumaczyć z tego, że wygraliśmy tylko 1:0. Po deszczu zawsze przychodzi jednak słońce - powiedział trener "Niebieskich" Jarosław Skrobacz po ostatnim meczu ligowym.

Na Ruch czeka Podbeskidzie, które zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli i do strefy gwarantującej udział w barażach traci jedynie 2 punkty. Zwycięstwo nad Ruchem mogłoby więc dać "Góralom" jedno z miejsc pozwalających na włączenie się w walkę o powrót do elity.

- Podbeskidzie to bardzo dobry zespół, mimo że nie odzwierciedla tego miejsce w tabeli. Jeżeli jednak przyjrzymy się statystykom, to jest to np. drużyna, która wymienia najwięcej podań w lidze, co też daje obraz, w jaki sposób potrafią grać. Są w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, co z kolei potwierdza, że potrafią operować piłką i prowadzić grę. Ich ofensywa oparta jest na dwóch zawodnikach: Kamilu Bilińskim i Goku - powiedział asystent trenera Skrobacza Wojciech Grzyb.

Obie ekipy mają o co grać, co jest gwarantem emocji w czwartkowy wieczór. Czy Ruch utrzyma przewagę nad goniącymi go zespołami? A może to Podbeskidzie wskoczy do pierwszej "szóstki"?

Transmisja meczu Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała od godziny 20:20 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.