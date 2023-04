Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ma już na rozkładzie jedną włoską drużynę, bowiem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po zaciętej rywalizacji wyeliminowała Trentino. Na drodze do finału rozgrywek stanął jeszcze trudniejszy rywal - Perugia, która w tym sezonie kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. W pierwszym spotkaniu półfinałowym w Kędzierzynie-Koźlu górą byli jednak gospodarze, którzy ograli ekipę Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: ZAKSA wygrała z Perugią! Kapitalny mecz polskiego klubu w półfinale Ligi Mistrzów

Dlatego w rewanżu rozgrywanym na włoskiej ziemi, kędzierzynianom do awansu wystarczą dwie wygrane partie. Jakiego spotkania spodziewa się w czwartkowy wieczór trener ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Tuomas Sammelvuo?

- Wydaje mi się, że najważniejsze będzie być przygotowanym na początek, bowiem Perugia będzie chciała iść jak tornado na początku meczu. Poza tym rywale będą serwować lepiej niż w pierwszym spotkaniu. My mamy do poprawy kilka małych rzeczy. Głównie w bloku i grze obronnej. Cały czas pracujemy też nad uważniejszym przyjęciem. Wierzę, że to będzie działać. Jest różnica między tymi meczami. Musimy być cierpliwi, skoncentrowani i musimy wierzyć w to co robimy - powiedział fiński szkoleniowiec w rozmowie z Marcinem Lepą.



Jeśli jednak ZAKSIE powinie się noga i przegra z Perugią za trzy punkty (0:3 lub 1:3), do wyłonienia finalisty Ligi Mistrzów potrzebny będzie złoty set. Kędzierzynianie właśnie w takiej "dogrywce" ograli przed kilkoma tygodniami zespół z Trentino. Do rewanżowego spotkania z Perugią przystąpią w najmocniejszym składzie, choć były co do tego drobne wątpliwości.

- Jesteśmy wszyscy gotowi do rywalizacji. Tych nieobecnych podczas ostatniego meczu z Jastrzębskim Węglem zdołaliśmy doprowadzić do zdrowia dzięki szybkiej reakcji na ich małe problemy, więc wszyscy przylecieli tutaj głodni walki - mówił w rozmowie z naszym reporterem przyjmujący ZAKSY Aleksander Śliwka.

Relacja i wynik na żywo z meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport