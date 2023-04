Oto przyczyna kryzysu Lewandowskiego? Hiszpanie zwracają uwagę na ten fakt

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach strzela mało goli. Ostatni raz co prawda trafił dwukrotnie do siatki w meczu z Elche na początku kwietnia, ale były to jego pierwsze bramki do lutego. Polak ma problemy w meczach, które są rozgrywane z silnymi rywalami. Bardzo słabo spisał się w rewanżowym starciu Pucharu Króla z Realem Madryt, gdzie przyćmił go Karim Benzema, który zdobył trzy gole.

"El Mundo Deportivo" postanowiło bliżej przyjrzeć się grze Lewandowskiego. Zdaniem hiszpańskim dziennikarzy jedną z przyczyn zapaści polskiego napastnika jest to, że kontuzjowani są zawodnicy, którzy dostarczali bardzo dużo podań Polakowi - Ousmane Dembele i Pedri.

Hiszpanie zwracają też uwagę, że Lewandowski traci dobrą dyspozycję w meczach z silnymi rywalami. Przytoczyli też statystykę, która pokazuje problemy Polaka w ważnych meczach. Lewandowski w tym sezonie w Lidze Mistrzów nie zdobył ani jednej bramki na wyjeździe.

Lewandowski w tym sezonie ma na koncie we wszystkich rozgrywkach 27 goli. Jego zespół po 27 kolejkach zajmuje fotel lidera La Liga z przewagą 12 punktów nad Realem Madryt.

PSZ, Polsat Sport