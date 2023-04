Już w piątek siatkarze z Zawiercia i Olsztyna zmierzą się w drugim spotkaniu ćwierćfinałowym PlusLigi. W pierwszym meczu bezapelacyjnie lepsi okazali się zawiercianie, którzy pewnie wygrali 3:0. Jak będzie w starciu numer dwa? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Pierwsze spotkanie w tej parze ćwierćfinałowej nie miało większej historii. Inauguracyjna partia została wygrana przez Wartę do 13, a następne dwie odpowiednio do 20 i 21. Gospodarze mieli wyraźną przewagę w liczbie asów serwisowych (7-2) oraz w punktach zdobytych blokiem (11-4). Klasą samą w sobie był przyjmujący zawiercian Marcin Waliński, który został wybrany przez komisarza zawodów najlepszym zawodnikiem meczu.

Rywalizacja na tym etapie rozgrywek toczy się do trzech zwycięstw. Piątkowe starcie również zostanie rozegrane w Zawierciu, a spotkanie numer trzy w Iławie, gdzie swój tymczasowy dom mają zawodnicy Indykpolu AZS Olsztyn. Jeżeli podopieczni Javiera Webera chcą powalczyć o awans do najlepszej czwórki tego sezonu PlusLigi, muszą w piątek zaprezentować się dużo lepiej, aniżeli miało to miejsce w pierwszym meczu.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20.30.