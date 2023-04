Skandaliczne sceny w czwartej lidze. Trenerowi odgryziono kciuka! (WIDEO)

Do skandalicznych i niewątpliwie rzadko spotykanych scen doszło podczas niedawnego spotkania w czwartej lidze chorwackiej pomiędzy zespołami Cepin oraz Granicar Zupanja. Po jego zakończeniu doszło bowiem do przepychanek, w efekcie których trenerowi gospodarzy... odgryziono kawałek kciuka.

Aktu "kanibalizmu" dopuścił się fizjoterapeuta drużyny gości, który miał rzekomo prowokować przez cały mecz opiekuna zespołu gospodarzy Jospia Milardovicia. Jego podopieczni musieli pogodzić się z domową porażką 0:1, a gdy szkoleniowiec powędrował na stronę obozu rywala, aby pogratulować mu zwycięstwa, zaczęła się bójka.

Jak się później okazało, nie skończyło się tylko na tradycyjnych przepychankach, do jakich często dochodzi w meczach piłkarskich. Milardović musiał wybrać się do szpitala, ponieważ fizjoterapeuta drużyny Granicar Zupanja odgryzł mu kawałek kciuka!

- Chciałem pogratulować trenerowi gości oraz jego sztabowi za zwycięstwo, co zawsze staram się czynić po każdym meczu. Byłem prowokowany przez ich fizjoterapeutę. Doszło do przepychanek, co oczywiście nie powinno się zdarzać. Wtedy jednak fizjoterapeuta odgryzł mi kawałek kciuka. Gdy pojechałem do szpitala i powiedziałem, co się stało, nikt nie był w stanie uwierzyć, że zostałem ugryziony przez... człowieka - rzekł Milardović, którego cytują chorwackie media.

Zamieszanie po meczu Cepin - Granicar Zupanja zostało nagrane i udostępnione w sieci przez jednego z kibiców. W nim widać, jak szkoleniowiec gospodarzy manifestuje swoją złość, gdy stracił kawałek palca.