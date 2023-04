Aktualny sezon dla ekipy prowadzonej przez Andreę Anastasiego do pewnego momentu był wymarzony. Perugia wygrywała kolejne mecze, bijąc rekordy zwycięstw z rzędu. W ciągu kilku tygodni rozgrywki dla włoskiego giganta stały się jednak kompletnie nieudane. Najpierw Perugia odpadła z Ligi Mistrzów, przegrywając z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a następnie sensacyjnie odpadła z play-off włoskiej ekstraklasy po porażce z Allianz Milano.

Nic więc dziwnego, że dziennikarze czy eksperci mówią o możliwych zmianach w Perugii. Z posadą może pożegnać się Anastasi, ale na tym nie koniec. Niewykluczone, że z drużyny odejdzie świetnie zarabiający Leon, który w barwach Perugii nie zdobył ani mistrzostwa Włoch, ani nie sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów.

- Co Perugia może zmienić teraz tak na szybko? Wszystkie kontrakty, poza atakującym, mają ważne. Może być tak, że Gino Sirci będzie szukał klubu, który będzie mógł zapłacić kontrakt Leona. Na dzisiaj kontrakt Wilfredo to jest około sześć milionów złotych. Tak dla porównania to jest budżet klubów ze środka tabeli PlusLigi - przyznał Jakub Bednaruk, były siatkarz, a dziś komentator Polsatu Sport.

- Ale to się musi zmienić. Leon w tym przypadku od dwóch czy trzech lat jest przepłaconym graczem. Nie idę w żadne personalia. Po prostu są gracze, którzy od paru lat są wyjątkowo nieefektywni w grze klubowej, jak N’Gapeth i inni, a biorący całe furmanki pieniędzy. Może za jednego Leona pan Sirci kupiłby sobie Tomka Fornala i jakiegoś dobrego, klasowego gracza typu Trevor Clevenot. Przy trenerze, który będzie miał nową wizję na siatkówkę i będzie potrafił dopasować zawodników do stylu gry, to wtedy tej drużynie się uda - dodał Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu Sport.

29-letni Leon w Perugii występuje od 2018 roku. W barwach włoskiego klubu sięgnął dwukrotnie po Puchar Włoch, trzykrotnie po krajowy Superpuchar i po Klubowe Mistrzostwo Świata w 2022 roku.

BS, Polsat Sport