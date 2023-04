Ten sezon to prawdziwy rollercoaster dla kibiców Blaugrany. W lidze hiszpańskiej drużyna dowodzona przez Xaviego Hernandeza spisuje się znakomicie i pewnie zmierza po mistrzostwo. FC Barcelona wygrała również zmagania o Superpuchar Króla. O wiele gorzej utytułowanemu klubowi poszło na niwie europejskiej, odpadając najpierw z Ligi Mistrzów na etapie fazy grupowej, a następnie przegrywając batalię z Manchesterem United w 1/16 finału Ligi Europy.

Ostatnio Barcelona kompletnie rozczarowała w półfinale Pucharu Króla. O ile potrafiła wygrać na wyjeździe z Realem Madryt 1:0, to w rewanżu uległa aż 0:4 i nie awansowała do finału.

Tak jak drużyna przechodzi wzloty i upadki w tym sezonie, to samo można powiedzieć o Lewandowskim, który w pierwszym sezonie gry na Camp Nou raz spisuje się znakomicie, a innym razem zawodzi. Kibice Barcelony nie mają jednak pretensji do Polaka o wpadki, jakie notuje klub. Wręcz przeciwnie, uważają że bez kapitana naszej reprezentacji byłoby jeszcze trudniej.

- Nie chodzi o to, że Lewandowski nie jest w formie, chodzi o Barcelonę. Klub nie jest w formie. To już trwa trzy, cztery lata. Być może, aby pokazać pełnie możliwości, musiałby wrócić do Bayernu Monachium lub Borussii Dortmund. To kluby, które grały pod niego - zaznaczył jeden z kibiców Barcelony.

34-letni napastnik strzelił 17 goli w 24 meczach La Liga i jest liderem klasyfikacji strzelców. W całym sezonie zdobył 27 bramek w 36 spotkaniach.

- Myślę, że Lewandowski już udowodnił, ile jest wart. I tak, to prawda, że przechodzi gorszy moment, ale to normalne. Już zrobił dużo dla Barcy w tak krótkim czasie. Jest bardzo ważnym zawodnikiem i pokazał to wiele razy w ważnych meczach. To piłkarz kreatywny. Może dać jeszcze dużo Blaugranie i na pewno da. Patrząc na terminarz, Lewandowski ma naprawdę dużo szans na to, żeby zdobyć tytuł króla strzelców La Liga. Biorąc pod uwagę cały sezon, to jak się prezentował, zasługuje na to. Nawet jeśli teraz gra trochę słabiej - można usłyszeć z ust innego z fanów Barcy.

Lewandowski ostatni raz trafił do siatki w meczu ligowym 1 kwietnia przeciwko Elche, kiedy ustrzelił dublet. W dwóch kolejnych konfrontacjach - z Realem (0:4) w Pucharze Króla i Gironą (0:0) w La Liga kończył spotkania bez bramki. Polak najbliższą okazję do powiększenia swojego dorobku będzie miał już 16 kwietnia w wyjazdowym starciu przeciwko Getafe.