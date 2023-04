VakifBank odwrócił losy półfinału Ligi Mistrzyń!

Siatkarki Fenerbahce Opet Stambuł dosyć gładko wygrały pierwsze spotkanie półfinałowe i również czwartkowy rewanż rozpoczęły z wysokiego C (7:3). W kolejnych akcjach dominowały w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła, a na siatce mogliśmy obserwować Melissa Vargas show (11:5). Wtedy po drugiej stronie siatki w ataku zameldowała się Gabi, odrabiając kolejne punkty (9:12), a trzema punktowymi blokami siatkarki VakifBanku doprowadziły do remisu (15:15). W końcówce seta na prowadzenie znowu wyszła ekipa Fenerbahce (21:19), ale to jednak VakifBank zwyciężył tego seta 25:23, po doskonałej pracy w bloku jaką wykonała Kara Bajema.

Drugiego seta lepiej rozpoczęły siatkarki VakifBanku (4:1), a po asie serwisowym Egonu było już 9:4. W dalszej części partii zawodniczki Giovanniego Guidettiego grały bezbłędnie, dominując w każdym elemencie nad ekipą Fenerbahce (19:13), wygrywając drugiego seta 25:14.

Na początku trzeciej partii siatkarki Fenerbahce pokazały, że nie zamierzają się poddać i rozpoczęły seta od prowadzenia 5:2. Zawodniczki VakifBanku jednak szybko doprowadziły do remisu (8:8), a po udanym ataku Gabi to one objęły prowadzenie (9:8). W środkowej część partii żadna z ekip nie potrafiła odskoczyć przeciwniczkom (14:14, 17:17). Wtedy jednak udanym blokiem popisała się Gabi, dając swojej drużynie dwupunktowe prowadzenie (19:17), którego siatkarki VakifBanku nie oddały już do końca seta (25:22), wygrywając całe spotkanie 3:0 i doprowadzając do "złotego" seta.

"Złotego" seta Gabi rozpoczęła od dwóch pomyłek w ataku, dając prowadzenie zespołowi Zoran Terzića (0:2). Doskonałe obrony siatkarek VakifBanku i udane kontrataki Paoli Egonu oraz Gabi szybko zmieniły jednak wynik na korzyść podopiecznych trenera Giovanniego Guidettiego (4:2). Podczas zmiany stron na prowadzeniu nadal pozostawał zespół VakifBanku (8:6), ale wtedy błędy w ataku zanotowały Gabi i Egonu, doprowadzając do remisu (9:9). który utrzymywał się w kolejnych minutach gry (12:12). Po niezwykle długiej wymianie, pełnej efektownych obron i sytuacyjnych ataków po obu stronach, siatkarkom VakifBanku udało się zdobyć punkt blokiem (14:12). Seta skutecznym atakiem zakończyła Paola Egonu (15:12), dając VakifBankowi prawo występu w kolejnym finale Ligi Mistrzyń.

Fenerbahce Opet Stambuł - VakifBank SK 0:3 (23:25, 14:25, 22:25), "Złoty" set 12:15.

MVP spotkania wybrana została Kara Bajema.

Fenerbahce Opet Stambuł: Arina Fedorovtseva, Melissa Teresa Vargas, Hristina Vuchkova, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Ana Cristina Menezes - Hatice Gizem Örge (libero) oraz Anna Lazareva, Ergül Eroglu, Cansu Cetin, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Buse Ünal, Meryem Boz. Trener: Zoran Terzić.

VakifBank SK: Gabriela Guimaraes, Cansu Özbay, Chiaka Ogbogu, Kara Bajema, Paola Ogechi Egonu, Zehra Güneş - Ayça Aykaç (libero) oraz Kübra Akman, Buket Gülübay, Aleksia Karutasu, Derya Cebecioğlu, Nika Daalderop, Bahra Akbay, Aylin Acar. Trener: Giovanni Guidetti.

OL, Polsat Sport