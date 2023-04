Czekali sześć lat! Siatkarze Asseco Resovii zagrają w półfinale PlusLigi

W pierwszym secie, po wyrównanym początku, poszła seria rzeszowian od stanu 11:10 do 11:15. Później goście mieli jeszcze pięć oczek zaliczki (12:17), ale ekipa z Nysy zabrała się do odrabiania strat. Pomogła im bardzo dobra zagrywka – najpierw błysnął w tym elemencie Zouheir El Graoui (15:17), a później Wassim Ben Tara (18:19). Goście mieli piłkę setową przy stanie 22:24, ale Stal doprowadziła do gry na przewagi. W końcówce dwa punktowe bloki i kolejny as, którym popisał się El Graoui rozstrzygnęły seta na korzyść nysan (26:24).

Druga odsłona nie przyniosła podobnych emocji. Siatkarze Asseco Resovii dość szybko uzyskali wyraźną przewagę (7:11) i tym razem nie dali rywalom dojść do głosu. Byli skuteczniejsi w ataku i zdecydowanie lepiej prezentowali się w polu serwisowym (asy 1–4), wykorzystując problemy nysan w przyjęciu. W efekcie utrzymywali przewagę (12:17, 15:20) i spokojnie zmierzali po wygraną. Przypieczętował ją skutecznym atakiem Torey DeFalco (19:25).

W trzeciej partii nadal dominowała drużyna z Rzeszowa, która od stanu 6:6 zaczęła budować przewagę. W środkowej części seta poszła seria gości (8:15), a później przewaga wzrosła jeszcze do ośmiu oczek (11:19). Goście nadal byli skuteczniejsi w ataku, dobrze prezentowali się również w bloku. Ekipa z Nysy w końcówce zerwała się do walki, zmniejszyła różnicę (20:23), ale rzeszowianie utrzymali przewagę. Seta efektownie, bo asem serwisowym zamknął Jakub Kochanowski (20:25).

Rzeszowianie szybko odskoczyli rywalom w czwartej odsłonie. Dobrze w polu zagrywki zaprezentowali się DeFalco (3:8) oraz Kochanowski (4:10). Zryw gospodarzy pozwolił zmniejszyć straty (9:12), ale Asseco Resovia szybko odskoczyła. Kolejny as DeFalco oznaczał siedem oczek różnicy (11:18). Końcówka pod kontrolą gości. Jakub Bucki najpierw wywalczył piłkę meczową (17:24), a dwie akcje później zakończył ćwierćfinałową rywalizację skutecznym atakiem (18:25).

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (15), Zouheir El Graoui (15), Kamil Kwasowski (10) – PSG Stal; Torey DeFalco (20), Maciej Muzaj (19), Klemen Cebulj (15), Jakub Kochanowski (12) – Asseco Resovia. Goście byli skuteczniejsi w ataku, zdecydowanie lepiej punktowali zagrywką (7–13) i blokiem (3–11). MVP: Torey DeFalco (13/20 = 65% skuteczności w ataku + 4 asy + 3 bloki).

Siatkarze Asseco Resovii wygrali 3—0 rywalizację do trzech zwycięstw. Awansowali do półfinałów, w których zagrają po raz pierwszy od 2017 roku. PSG Stal Nysa będzie rywalizowała o siódme miejsce w końcowej klasyfikacji.

PSG Stal Nysa – Asseco Resovia 1:3 (26:24, 19:25, 20:25, 18:25)

Stal: Konrad Jankowski, Wassim Ben Tara, Kamil Kwasowski, Nicolas Zerba, Patryk Szczurek, Zouheir El Graoui – Szymon Biniek (libero) oraz Kento Miyaura, Rafał Buszek, Dominik Kramczyński, Michał Gierżot, Tsimafei Zhukouski. Trener: Daniel Pliński.

Resovia: Torey DeFalco, Jakub Kochanowski, Maciej Muzaj, Klemen Cebulj, Jan Kozamernik, Fabian Drzyzga – Paweł Zatorski (libero) oraz Jakub Bucki, Mauricio Borges, Michał Kędzierski, Bartłomiej Krulicki. Trener: Giampaolo Medei.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 3—0 dla Asseco Resovii.

2023-04-07: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa 3:0 (25:21, 25:18, 26:24)

2023-04-08: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa 3:0 (25:12, 25:23, 25:20)

2023-04-14: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (26:24, 19:25, 20:25, 18:25)

RM, Polsat Sport