Trzeci mecz, trzeci tie-break! Pasjonująca rywalizacja ZAKSY z Projektem w play-off PlusLigi

Projekt Warszawa wygrał z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 w trzecim meczu ćwierćfinałowym play-off PlusLigi. Po raz trzeci spotkanie obu ekip rozstrzygnął tie-break! W rywalizacji do trzech zwycięstw ZAKSA prowadzi 2—1. Czwarte starcie zostanie rozegrane w sobotę na Torwarze.

O losach premierowej partii decydowała zagrywka. Po wyrównanym początku (7:7), goście odskoczyli po asie Davida Smitha (7:10). Projekt odrobił straty, gdy punktową zagrywką popisał się Piotr Nowakowski (11:11), ale później w pole zagrywki powędrował Bartosz Bednorz i ZAKSA odbudowała przewagę (11:15). Gospodarze nie rezygnowali i w końcówkę seta obie ekipy weszły przy stanie 20:20. Kolejne akcje były jednak popisem ZAKSY, a Bednorz ustalił wynik asem serwisowym (20:25).

Druga odsłona przyniosła zaciętą walkę obu ekip, a przewaga przechodziła z rąk do rąk. Wszystko rozstrzygnęło się w końcówce. Dwa oczka zaliczki miała w niej ZAKSA (20:22), ale trzy kolejne akcje padły łupem drużyny ze stolicy. Wyrównany set zwieńczyła rywalizacja na przewagi, którą Projekt rozstrzygnął dwoma punktowymi blokami (26:24).

Set numer trzy toczył się przy przewadze drużyny z Kędzierzyna-Koźla (6:8, 11:14), która wróciła do dobrej dyspozycji w polu serwisowym. Tym razem gospodarze nie byli w stanie zniwelować różnicy w końcówce. ZAKSA miała solidną zaliczkę (15:20), którą spokojnie utrzymała. Punktowa zagrywka Bednorza postawiła kropkę nad "i" w tej odsłonie (18:25).

Siatkarze ze stolicy zrewanżowali się rywalom w kolejnej partii. Dobrze ją rozpoczęli (5:2), rywale szybko odrobili straty (6:6), ale dalsza część seta toczyła się pod dyktando Projektu (11:7, 17:10). Kędzierzynianie wpadli w dołek, mieli problemy w ataku, a trener Tuomas Sammelvuo w końcówce dokonał kilku zmian. Gospodarze pewnie zmierzali po zwycięstwo. W końcówce dwa asy dołożył Linus Weber (21:12), do którego należało również ostatnie słowo w tym secie (25:16).

Trzeci mecz i trzeci tie-break! Udanie rozpoczęli go gospodarze (5:2), którzy mieli trzy oczka zaliczki przy zmianie stron po ataku Jakuba Kowalczyka (8:5). Druga część seta to walka punkt za punkt, co oznaczało, że Projekt utrzymał przewagę. Kowalczyk atakiem ze środka wywalczył piłkę meczową (14:11), a dwie akcje później Artur Szalpuk skończył długą wymianę i cały mecz (15:12).

Najwięcej punktów: Linus Weber (24), Artur Szalpuk (13), Kevin Tillie (13), Jakub Kowalczyk (12) – Projekt; Bartosz Bednorz (27), Łukasz Kaczmarek (16), Aleksander Śliwka (15) – ZAKSA. MVP: Linus Weber (21/38 = 55% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (20:25, 26:24, 18:25, 25:16, 15:12)

Projekt: Linus Weber, Artur Szalpuk, Piotr Nowakowski, Jan Firlej, Kevin Tillie, Jakub Kowalczyk – Damian Wojtaszek (libero) oraz Jurij Semeniuk, Niels Klapwijk, Igor Grobelny. Trener: Piotr Graban.

ZAKSA: Aleksander Śliwka, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Dmytro Paszycki, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Nobert Huber, Adrian Staszewski, Bartłomiej Kluth, Przemysław Stępień. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2—1 dla ZAKSY.

2023-04-09: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa 3:2 (17:25, 25:20, 25:20, 24:26, 15:10)

2023-04-10: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa 3:2 (25:20, 18:25, 17:25, 25:23, 15:13)

2023-04-14: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (20:25, 26:24, 18:25, 25:16, 15:12)

2023-04-15: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-19: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa /ewentualnie.

RM, Polsat Sport