Mocarstwowe plany Australii. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe igrzyska

Letnie igrzyska olimpijskie trzeci raz w historii zostaną rozegrane w Australii. Wcześniej odbyły się w Melbourne (1956) i Sydney (2000).

"Połączymy Melbourne, które były miejskimi igrzyskami, z Sydney, gdzie środowisko było ciepłe, gościnne i piękne. Możemy być jednym i drugim, ponieważ tworzymy centrum naszego miasta na nowo. Nie będzie już takie, jak jest teraz. Dobrze się żyje w naszym mieście, ale igrzyska sprawią, że staniemy się metropolią na miarę XXI wieku" - podkreślił Liveris.

Australijczycy zamierzają czerpać z doświadczeń poprzednich organizatorów letnich igrzysk. W XXI wieku najważniejsza impreza czterolecia odbyła się kolejno w Atenach, Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro i Tokio. Gospodarzem w 2024 roku będzie Paryż, a cztery lata później - Los Angeles.

"Po roku od rozpoczęcia przygotowań widzę, że wykorzystamy to, co było najlepsze w Barcelonie i Londynie. Stworzymy coś, co naprawdę będzie bardzo wyjątkowe" - oznajmił przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Brisbane jest stolicą stanu Queensland w północno-wschodniej w Australii. Trzecie co do wielkości miasto w kraju leży nad Morzem Koralowym, gdzie znajduje się Wielka Rafa Koralowa. Ta licznie odwiedzana przez turystów część Australii jest nazywana "Złotym Wybrzeżem".

"Mamy bardzo serdecznych, hojnych, gościnnych ludzi oraz niesamowitą przyrodę, którą być może uważamy za coś oczywistego" – zaznaczył.

Liveris podkreślił, że sport, turystyka i biznes w całej Oceanii mogą skorzystać na organizacji igrzysk w Brisbane.

"Igrzyska pasują do naszego regionu. Nie musimy się zmieniać, aby dopasować do igrzysk" - stwierdził.

Rząd federalny Australii i stan Queensland podzieliły się kosztami inwestycji w stosunku 50 do 50. Szacuje się, że przygotowanie się do organizacji igrzysk pochłonie niemal 5 miliardów dolarów amerykańskich.