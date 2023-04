SSC Napoli we wtorkowy wieczór zagra rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Po porażce 0:1 na San Siro, neapolitańczycy są niezwykle zmotywowani. Podobnie jak Piotr Zieliński, który nie przejmował się krytyką, a dodatkowo zmotywował kolegów z drużyny. - "Nie będą już gadać" - można usłyszeć na nagraniu.

Drużyna Luciano Spallettiego pewnie zmierza po triumf w Serie A. Wydawało się, że podobnie może być w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Plany "Azzurri" pokrzyżował nieco AC Milan, który wygrał pierwszy mecz ćwierćfinałowy 1:0. Jedyną bramkę w meczu zdobył Ismael Bennacer.

ZOBACZ TAKŻE: Remis Fiorentiny z wyżej notowanym rywalem



Kolejny przeciętny występ mediolańczycy zaliczyli trzy dni później, zaledwie bezbramkowo remisując z Hellasem Werona. Nie obyło się bez fali krytyki, która dotknęła również Zielińskiego. Pomocnik reprezentacji Polski zdaje się nie przejmować opinią innych. Postanowił nawet skierować się z prośbą do zespołu. Oto, co zdaniem dziennikarza Carlo Alvino, miał Polak do powiedzenia.

Zielinski ha le idee chiare… pic.twitter.com/EGMBjW8Frz — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 16, 2023



- Mogą sobie pisać, co tylko chcą. Dla nas liczy się tylko boisko. Bracia, we wtorek liczy się tylko zwycięstwo i awans. Wtedy nie będą już gadać - słyszymy na nagraniu w mediach społecznościowych.

Neapolitańczyków czeka niezwykle trudne starcie. Ostatnie dwie konfrontacje pomiędzy obiema ekipami kończyły się wygranymi AC Milan. "Rossoneri" w tych meczach nie stracili nawet bramki (4:0, 1:0).

PN, Polsat Sport