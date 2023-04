PGE Spójnia lepsza od MKS

Lepiej to spotkanie rozpoczęli gospodarze, którzy po trafieniach Karola Gruszeckiego i Barreta Bensona prowadzili 7:0. Później sytuacja się zmieniała. Najpierw Marcin Piechowicz i wracający do gry Ousmane Drame doprowadzili do remisu, a po chwili Joe Chealey dawał gościom prowadzenie. Dominik Grudziński i Paweł Kikowski sprawili, że po 10 minutach było jednak 23:22. W drugiej kwarcie MKS znowu wracał na prowadzenie, ale jak się okazało - tylko na chwilę. Dobry fragment miał Jordan Mathews, a po trójce Courtneya Fortsona stargardzianie uciekali na sześć punktów. MKS w tym fragmencie nie potrafił na to zareagować. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:36.

W kolejnej części gry przewaga zespołu trenera Sebastiana Machowskiego rosła - najpierw do 11 punktów dzięki akcji Karola Gruszeckiego, a następnie aż do 13 po zagraniu Brody’ego Clarke’a. MKS odrabiał straty, bo trójki trafiali Marcin Piechowicz, Kacper Radwański oraz Joe Chealey. Po 30 minutach było już tylko 61:55. W kolejnej części meczu niewiele się zmieniało - gospodarze kontrolowali wydarzenia na parkiecie dzięki kolejnym rzutom Karola Gruszeckiego i Jordana Mathewsa. Trevon Bluiett i Joe Chealey walczyli o korzystniejszy wynik, ale to było za mało na rozpędzonych gospodarzy. PGE Spójnia zwyciężyła ostatecznie 90:83.

Brody Clarke, Karol Gruszecki i Barret Benson rzucili po 16 punktów dla gospodarzy. Joe Chealey zdobył dla gości 23 punkty i 6 asyst.

PGE Spójnia Stargard - MKS Dąbrowa Górnicza 90:83 (23:22, 20:14, 18:19, 29:28)

PGE Spójnia Stargard: Brody Clarke 16, Karol Gruszecki 16, Barret Benson 16, Jordan Mathews 15, Ajdin Penava 13, Tomasz Śnieg 7, Courtney Fortson 3, Paweł Kikowski 2, Dominik Grudziński 2, Adam Brenk 0.

MKS Dąbrowa Górnicza: Joe Chealey 23, Ousmane Drame 18, Gerry Blakes Ii 12, Trevon Bluiett 12, Marcin Piechowicz 11, Kacper Radwański 3, Jarosław Mokros 2, Maciej Kucharek 2.

plk.pl