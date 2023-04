Zacięte siatkarskie starcie w Zawierciu! Trzy sety na przewagi i czerwone kartki w tie-breaku

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie przegrali z Jastrzębskim Węglem 2:3 w drugim meczu półfinału PlusLigi. Starcie obu ekip dostarczyło kibicom sporo emocji, ale gospodarze - znów grający bez Urosa Kovacevicia - nie zdołali wyrównać stanu rywalizacji. Walka toczy się do trzech zwycięstw, a podopieczni trenera Marcelo Mendeza prowadzą już 2—0. Trzecie spotkanie zostanie rozegrane w środę 26 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju.

Premierową odsłonę lepiej rozpoczęli jastrzębianie (2:5), którzy utrzymywali punktową różnicę na przestrzeni seta. Mimo słabszego przyjęcia, byli skuteczniejsi w ataku od gospodarzy. W końcówce przyjezdni mieli wyraźną przewagę i spokojnie zmierzali po wygraną (20:25).

Zobacz także: Nie Jastrzębie i nie Rzeszów! Poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski

Set numer dwa przyniósł zdecydowanie więcej emocji. Oglądaliśmy wyrównaną walkę i żadna ze stron długo nie była w stanie zbudować znaczącej i trwałej przewagi. W końcówce na cztery oczka odskoczyli zawiercianie (21:17), ale goście odrobili straty – po ataku Jana Hadravy było 22:22. Gospodarze wywalczyli piłkę setową (24:22), ale trzy kolejne akcje wygrali jastrzębianie. Jurajscy Rycerze wyszarpali jednak zwycięstwo w rywalizacji na przewagi. Ostatni punkt przyniósł im as serwisowy Marcina Walińskiego (29:27).

Trzecia odsłona również miała swoją dramaturgię. W pewnym momencie inicjatywę uzyskali jastrzębianie (8:12), ale gospodarze zdołali odrobić straty. Wynik oscylował wokół remisu, a zawiercianie mieli piłkę setową po ataku Dawida Konarskiego (24:23). Tym razem jednak szalę zwycięstwa przechylili na swoją stronę siatkarze Jastrzębskiego Węgla. W ostatniej akcji seta Konarski dotknął siatki (25:27).

Gospodarze nie rezygnowali, wypracowali sobie przewagę w czwartej partii (10:8, 16:13). Jastrzębianie odrobili straty, gdy asem popisał się Trevor Clevenot (20:20). I tym razem nie obyło się bez walki na przewagi, bo na atak Walińskiego (24:23), w kolejnej akcji odpowiedział Hadrava. Wojnę nerwów wygrali Jurajscy Rycerze, a blok Michała Szalachy ustalił wynik na 29:27.

Spotkanie rozstrzygnął więc tie-break, którego udanie otworzyli siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Tomasz Fornal zaczął od dwóch asów, później kolejnego dołożył Hadrava (2:5), a przy zmianie stron różnica wzrosła do pięciu oczek (3:8). I tym razem nie zabrakło jednak emocji, bo po czerwonej kartce zobaczyli dwaj libero – Santago Danani i Jakub Popiwczak (5:11). Goście dowieźli przewagę do końca. Piłkę meczową dał im punktowy blok (7:14), a skuteczny atak Fornala zakończył to długie i emocjonujące spotkanie (8:15).

Skrót meczu Aluron - Jastrzębski Węgiel:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Najwięcej punktów: Marcin Waliński (20), Michał Szalacha (14), Dawid Konarski (13), Bartosz Kwolek (12) – Aluron CMC Warta; Tomasz Fornal (23), Jan Hadrava (20), Trevor Clevenot (16), Jurij Gladyr (11) – Jastrzębski Węgiel. MVP: Jurij Gladyr (8/14 = 57% skuteczności w ataku + 3 bloki).

Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 2:3 (20:25, 29:27, 25:27, 29:27, 8:15)

Aluron CMC Warta: Dawid Konarski, Marcin Waliński, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Michał Szalacha – Santago Danani (libero) oraz Tomasz Kalembka, Michał Kozłowski, Dawid Dulski. Trener: Michał Winiarski.

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Moustapha M'Baye, Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jan Hadrava, Eemi Tervaportti. Trener: Marcelo Mendez.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2—0 dla Jastrzębskiego Węgla.

2023-04-22: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 1:3 (13:25, 25:20, 20:25, 19:25)

2023-04-23: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 2:3 (20:25, 29:27, 25:27, 29:27, 8:15)

2023-04-26: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-27: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie /ewentualnie

2023-04-30: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel /ewentualnie.

WYNIKI MECZÓW PLUSLIGI

RM, Polsat Sport