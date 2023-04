Dwa sety siatkarskich emocji. Drużyna z Rzeszowa górą w półfinałowym starciu

Siatkarki Grot Budowlanych Łódź przegrały z Developresem Bella Dolina Rzeszów 1:3 w drugim meczu półfinału Tauron Ligi. Po dwóch jednostronnych setach, gospodynie włączyły się do gry i kolejne dwie partie dostarczyły kibicom sporo emocji i zaciętej walki. W rywalizacji do dwóch zwycięstw 2—0 wygrały rzeszowianki, które zameldowały się w wielkim finale. Zmierzą się w nim z lepszym z pary ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik Bielsko-Biała.

W pierwszym secie, po wyrównanym początku (9:9), przewagę zaczęły budować rzeszowianki (9:12, 12:16). Gospodynie ruszyły do odrabiania strat, złapały kontakt (16:17), ale później poszła seria Developresu (16:21), która dała tej drużynie komfort w końcówce seta. Drużyna z Rzeszowa była skuteczniejsza w ataku, a łodzianki popełniły więcej błędów; jeden z nich - serwis w siatkę - zakończył seta (12:25).

Zobacz także: Ofiarna interwencja siatkarza. Ucierpiał stolik sędziowski (WIDEO)

Drugą partię efektownie rozpoczęły przyjezdne (2:7), co było zapowiedzią bardzo jednostronnego seta. Skuteczność w ataku wyraźnie była po stronie siatkarek Developresu, które w tym secie dołożyły jeszcze jedną mocną broń – punktowy blok (1–6), w czym brylowała Weronika Centka. W końcówce kontrolowały sytuację, a wynik na 12:25 ustaliła skutecznym atakiem Izabella Rapacz.

W trzeciej odsłonie siatkarki Grot Budowlanych zagrały zdecydowanie lepiej i włączyły się do walki. Co prawda znów lepiej zaczęły rzeszowianki (2:5), ale gra szybko się wyrównała. Po skutecznym ataku Aleksandry Kazały odskoczyły nawet na dwa oczka (18:16), ale cztery kolejne akcje padły łupem Developresu (18:20). Łodzianki nie rezygnowały (22:21) i końcówka przyniosła wreszcie emocje. Developres miał piłkę meczową (24:23), ale Kazała doprowadziła do gry na przewagi. Wojnę nerwów wygrały gospodynie, a seta zamknęła Monika Fedusio atakiem z drugiej linii (27:25).

Gospodynie złapały właściwy rytm i kolejna partia również przyniosła wyrównaną walkę obu zespołów. Wynik długo oscylował wokół remisu. W końcówce gospodynie prowadziły 19:18, ale przegrały cztery kolejne akcje (19:22). To był ważny moment seta, bo łodzianki nie były już w stanie odrobić strat, tym bardziej, że w końcówce popełniały sporo błędów. Obroniły dwie piłki meczowe, ale Jelena Blagojević zakończyła rywalizację w tym półfinale skutecznym atakiem (23:25).

Skrót meczu Budowlani - Developres:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Monika Fedusio (19), Aleksandra Kazała (16), Julia Kąkol Dominika (11), Sobolska (10) – Grot Budowlani; Ann Kalandadze (20), Jelena Blagojević (18), Gabriela Orvosova (15), Magdalena Jurczyk (12) – Developres. MVP: Ann Kalandadze (20/37 = 54% skuteczności w ataku).

Grot Budowlani Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów 1:3 (19:25, 12:25, 27:25, 23:25)

Budowlani: Ewelina Polak, Monika Fedusio, Dominika Sobolska-Tarasova, Melis Durul, Aleksandra Kazała, Małgorzata Lisiak – Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska, Julia Kąkol, Judyta Gawlak, Marta Pol, Adrianna Kukulska, Justyna Kędziora. Trener: Maciej Biernat.

Developres: Katarzyna Wenerska, Ann Kalandadze, Magdalena Jurczyk, Gabriela Orvosova, Jelena Blagojević, Weronika Centka – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Izabella Rapacz, Julia Bińczycka, Weronika Szlagowska. Trener: Stéphane Antiga.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2—0 dla Developresu.

2023-04-21: Developres Bella Dolina Rzeszów – Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:21, 25:23, 25:22)

2023-04-25: Grot Budowlani Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów 1:3 (19:25, 12:25, 27:25, 23:25).

WYNIKI MECZÓW TAURON LIGI SIATKAREK

RM, Polsat Sport