Pełna dominacja! Finaliści Ligi Mistrzów zagrają o złoto PlusLigi

W lepszej sytuacji przed środowym spotkaniem byli wicemistrzowie Polski, którzy wygrali dwa pierwsze starcia, rozgrywane na wyjeździe. W pierwszym Jastrzębski Węgiel triumfował 3:1, w drugim, niezwykle zaciętym, bo trwającym niemal trzy godziny, decydował tie-break, który zakończył się zwycięstwem podopiecznych trenera Marcelo Mendeza.

O pierwszym secie trzeciego starcia "Jurajscy Rycerze" chcieliby z pewnością jak najszybciej zapomnieć. Jastrzębski Węgiel zmiażdżył Aluron CMC Wartę 25:13, zdobywając w pewnym fragmencie tej partii aż 8 punktów z rzędu (od stanu 11:7 do 19:7). Największy popłoch w szeregach gości wywoływały akcje Stephena Boyer, autora 8 "oczek", atakującego ze stuprocentową skutecznością.

Początek drugiego seta również należał do Stephena Boyer. Francuski atakujący wicemistrzów Polski zanotował aż cztery asy serwisowe z rzędu, a z równowagi nie wyprowadził go ani challenge, wzięty po trzecim asie, ani czas, o który poprosił po nim trener Aluronu CMC Warty.

- Powiem tak pół żartem, pół serio: psuje nam gość zabawę - skomentował na antenie Polsatu Sport Marek Magiera.

Ostatecznie Boyer powtórzył swoje osiągnięcie z pierwszej części spotkania, zdobywając w drugim secie 8 punktów. Pięć, mimo zaledwie 28-procentowej skuteczności ataku, dołożył Tomasz Fornal, a jastrzębianie wygrali 25:17. Na wyróżnienie w zespole gości zasłużył w tej odsłonie Dawid Konarski, który - tak jak Fornal - zdobył pięć "oczek", ale atakując na 80-procentowej skuteczności.

Trzecia partia była już bardziej wyrównana. Jastrzębianie prowadzili różnicą już czterech punktów (16:12), ale "Jurajscy Rycerze" zdołali doprowadzić do remisu (17:17). Wicemistrzowie Polski znów błyskawicznie odskoczyli na trzy punkty (20:17), ale dwa kolejne punkty zdobyli podopieczni trenera Michała Winiarskiego. To było jednak wszystko, na co tego dnia stać było siatkarzy Aluronu CMC Warty. Ekipa Marcelo Mendeza wykorzystała drugą piłkę meczową, wygrywając 25:21 i cały mecz oraz rywalizację w serii 3:0.

Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:0 (25:13, 25:17, 25:21)

Jastrzębski Węgiel wygrał serię do trzech zwycięstw 3-0.

Jastrzębski Węgiel: Toniutti, Boyer (21), Gladyr (4), Clevenot (11), Fornal (13), M’Baye (6), Popiwczak (libero) oraz Hadrava (1), Tervaportti

Aluron CMC Warta: Waliński (2), Kwolek (5), Zniszczoł (5), Konarski (10), Tavares, Szalacha (4), Danani (libero) oraz Kalembka (1), Kozłowski, Dulski (3), Łaba (2)

RI, Polsat Sport