Raków Częstochowa przez wielu kibiców i ekspertów stawiany jest za wzór dla innych polskich drużyn. Finansowany z prywatnych pieniędzy klub budowany był w oparciu o przejrzysty plan, dużą dozę cierpliwości i staranny dobór pracowników. Misja trenera Papszuna rozpoczęła się w kwietniu 2016 roku - siedem lat temu.

Zespół pod jego wodzą wywalczył awans do I ligi, a następnie do Ekstraklasy. Pierwszy sezon był dla częstochowian czasem na zadomowienie się w elicie i zapoznanie z nową rzeczywistością. Zespół zakończył zmagania na 10. miejscu i wyciągnął cenne wnioski na przyszłość. Ostatnie dwa sezony to dwukrotny triumf Rakowa w Pucharze oraz Superpucharze Polski, a także wicemistrzostwo kraju. Podczas pracy w Rakowie Marek Papszun otrzymał wiele nagród indywidualnych, między innymi tytuł Trenera Sezonu 2020/2021 na gali PKO BP Ekstraklasy, Trenera Roku w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna" oraz ośmiokrotnie zostawał Trenerem Miesiąca Ekstraklasy.

W bieżących rozgrywkach - na zakończenie pięknej kariery szkoleniowca pod Jasną Górą - drużyna pewnym krokiem zmierza w stronę mistrzostwa - pierwszego w historii klubu. Raków zagra także 2 maja w trzecim z rzędu finale Fortuna Pucharu Polski. Istnieje możliwość, że "Medaliki" zapewnią sobie tytuł już w najbliższy piątek. Muszą jednak przy tym liczyć na wpadkę Legii Warszawa, która zagra u siebie z Wisłą Płock. Jeśli "Wojskowi" przegrają, Rakowowi wystarczy remis z Lechią Gdańsk. Jeśli natomiast CWKS podzieli się punktami, wówczas częstochowianie będą potrzebowali wygranej. Zwycięstwo Legii - w każdym scenariuszu - sprawi, że celebrację trzeba będzie odłożyć w czasie.

Pewny jest natomiast już teraz udział Rakowa w eliminacjach do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. O fazę grupową powalczy z drużyną nowy szkoleniowiec. Jak ogłosił podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej właściciel klubu Michał Świerczewski, będzie to Dawid Szwarga, dotychczasowy asystent Marka Papszuna.

Dawid Szwarga nowym trenerem Rakowa Częstochowa

Dawid Szwarga dołączył do sztabu Rakowa Częstochowa w lipcu 2021 roku. Przez niespełna dwa lata pełnił rolę asystenta Marka Papszuna. Wcześniej był także członkiem sztabu szkoleniowego w GKS Katowice.

Nowy szkoleniowiec Rakowa ma 32 lata i do tej pory nie prowadził samodzielnie żadnej drużyny na szczeblu centralnym.

- Marek Papszun kończy misję po siedmiu latach i ta liczba łączy się z nowym trenerem. Poznałem tę osobę siedem lat temu, wpisałem nazwisko do notesu i chciałem, żeby kiedyś do nas trafił - podkreślił Świerczewski, przedstawiając nowego szkoleniowca prawdopodobnego mistrza Polski.

- Przychodzę po trenerze, który był i jest trenerem sukcesu, a klub ma jasną tożsamość. I ta tożsamość zostanie zachowana, choć jestem innym trenerem niż Marek Papszun - zaznaczył Szwarga.

Jak dodał, wątpliwości oczywiście były, ale bardzo pomogło mu to, że jest już w Rakowie od dwóch lat, uczestniczył w procesie budowania drużyny i dobrze ją zna.

- Dlatego zdecydowałem się przyjąć tę propozycję - zaznaczył.

Przed tygodniem ogłoszono, że Papszun będzie trenerem Rakowa tylko do końca trwającego sezonu, a po nim jego siedmioletnia misja dobiegnie końca.

JŻ, Polsat Sport