Znamy trenerów siatkarskich reprezentacji Polski!

31. Letnia Uniwersjada w Chengdu odbędzie się w dniach 28 lipca – 8 sierpnia. Pierwotnie uniwersjada miała odbyć się w 2021 roku, ale została przełożona z powodu pandemii koronawirursa SARS-Cov-2. Z tego samego powodu światowe święto sportu studenckiego nie odbyło się w 2022 roku.

W czwartek, podczas spotkania władz Akademickiego Związku Sportowego i Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zdecydowano o powołaniu w roli selekcjonerów siatkarskich reprezentacji Jacka Pasińskiego i Dariusza Luksa.

– Ta uniwersjada to dobra okazja, aby się odmrozić po trudnych latach, które zaburzyły świat sportu. Będziemy mieli mocne reprezentacje. Panowie w Neapolu zdobyli srebrny medal, który był sukcesem, ale pozostawił pewien niedosyt. Mocno też trzymamy kciuki za siatkarki. Celem pobocznym jest promocja sportu akademickiego, bo każdy zawodnik i każda zawodniczka to fantastyczna wizytówka dla nas i naszych sponsorów. Od uniwersjady zaczynało się wiele karier, jak chociażby Pawła Fajdka, wielokrotnym medalistą. Uniwersjada to na pewno bardzo dobre doświadczenie na rok przed igrzyskami olimpijskimi. Doświadczenie z presją narodową na pewno wszystkim się przyda. Oby było jak najlepsze – mówi Mariusz Walczak, wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego. Start reprezentantów Polski w letniej uniwersjadzie w Chengdu wspierać będą strategiczny sponsor AZS – Grupa PZU S.A., Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

55-letni Jacek Pasiński, który poprowadzi polskie siatkarki, to były zawodnik m.in. PGE Skry Bełchatów, a później trener żeńskich polskich drużyn m.in. Budowlanych Łódź, PTPS Piła i Energii MKS Kalisz. W 2016 roku był również asystentem selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski Jacka Nawrockiego. Z kolei dwa lata młodszy Luks, były wieloletni siatkarz Górnika Radlin, to były trener m.in. Jadaru Radom, Trefla Gdańsk i Jastrzębskiego Węgla. Dziś jest związany z Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla, gdzie pełni rolę wicedyrektora.

Biało-czerwoni siatkarze w Chengdu będą bronić srebrnego medalu sprzed czterech lat z Neapolu. W rozgrywkach grupowych trafili na Portugalię, Koreę Południową i Hongkong. – Będziemy chcieli pokazać jak najlepszą siatkówkę. Mamy wspaniałych zawodników i wspaniałych kibiców. Celem sportowca jest chęć zwycięstwa, więc będziemy się starać godnie reprezentować Polskę. Na pewno ta reprezentacja będzie oparta na zawodnikach polskiej kadry. W sprawie wyboru zawodników będziemy w kontakcie z trenerem Nikolą Grbiciem, który jest szefem polskiej siatkówki jeśli chodzi o trenerów – mówi Dariusz Luks.

Z kolei polskie siatkarki wracają na uniwersjadę po dziesięciu latach, bo ostatni raz startowały w 2013 roku, gdy zajęły czwarte miejsce. W Chengdu występować będą w grupie A wraz z Brazylijkami i Tajwankami. – Będziemy starali się, aby proces selekcji był jak najbardziej elitarny i by wybrać najmocniejsze dostępne w danej chwili zawodniczki. Jedziemy do Chin nie po to, aby podróżować, ale po to by grać jak najlepiej i zdobyć jak najlepsze miejsce. Jesteśmy jeszcze w trakcie ustalania makrocyklu, w ramach którego będziemy pracować. Chcemy optymalnie przygotować do tego startu. Siatkówka to nasz sport narodowy i na pewno będziemy bacznie obserwowani. Postaramy się przysporzyć Polakom jak najwięcej radości – mówi Jacek Pasiński.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski podkreśla, że start w uniwersjadzie jest kolejnym etapem w szkoleniu siatkarek i siatkarzy. – Dla nas to wielkie wydarzenie, że dwie reprezentacje jadą do Chengdu. Te drużyny będą silne, wielu z tych zawodników i zawodniczek stanowi o sile zespołów w PlusLidze i TAURON Lidze. A pamiętajmy, że dwie polskie drużyny grają w finale Ligi Mistrzów, więc śmiało możemy powiedzieć, że mamy najsilniejszą ligę na świecie. I takie też chcemy wystawić reprezentacje – dodaje Świderski.

To nie koniec polskich drużyn na letniej uniwersjadzie w Chengdu. W turniejach wystąpią również akademickie reprezentacje Polski koszykarek i koszykarzy.

Informacja Prasowa