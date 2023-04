Całej rywalizacji o piąte miejsce w Pluslidze pomiędzy Treflem a Projektem towarzyszy wyjątkowa oprawa. Wszystko właśnie przez osobę Wlazłego, który po 20 latach gry na najwyższym poziomie zdecydował się zawiesić buty na kołku.

Pierwszy mecz o piątą lokatę, który został rozegrany w Ergo Arenie, był zarazem ostatnim meczem Wlazłego przed własną publicznością. Legenda polskiej siatkówki pojawiła się na dłużej na boisku w trzecim secie, a po zakończeniu spotkania pożegnała się z kibicami. W wyjątkowym meczu wziął nawet udział syn atakującego, Arkadiusz Wlazły, który zmienił ojca na zagrywce na początku starcia.

Siatkarze Trefla w czwartek zameldowali się w stolicy, gdzie już w piątek postarają się odrobić straty z pierwszego spotkania (Projekt wygrał w Gdańsku 3:1). Mariusz Wlazły wysiadł z autokaru w dość niespotykanej czapce kozy, która ma nawiązywać do jego fantastycznej i naznaczonej sukcesami kariery. GOAT, czyli po angielsku koza, to bowiem dość popularny termin oznaczający "najlepszego w historii" (Greatest of All Time).

fot. Instagram

Media PlusLigi były obecne z Wlazłym także podczas śniadania i innych aktywności w dniu meczowym. Początek piątkowego spotkania o godzinie 20.30 na warszawskim Torwarze.