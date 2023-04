Zespoły z Rzeszowa na tym etapie rozgrywek mają przed sobą zupełnie odmienne cele. Mimo, że różnica między nimi nie jest ogromna, bo wynosi osiem punktów, to Stal cały czas walczy o strefę barażową, a Resovia przede wszystkim o zapewnienie sobie utrzymania. Podopieczni Daniela Myśliwca tracą do szóstej Arki tylko trzy "oczka", więc cały czas mogą myśleć o zakwalifikowaniu się do baraży. Ekipa prowadzona przez Mirosława Hajdę nerwowo patrzy jeszcze za siebie, bo w tym momencie jej zapas nad strefą spadkową to dwa punkty.

Derby rozegrane w rundzie jesiennej z pewnością zadowoliły każdego sympatyka piłki nożnej. Po kapitalnym meczu, pełnym zwrotów akcji, Resovia pokonała lokalnego rywala 4:3. Ozdobą rywalizacji było trafienie Bartosza Kwietnia z połowy boiska. Teraz Stal jest żądna rewanżu i zrobi wszystko, by odegrać się na ekipie z Wyspiańskiego.

Warto dodać, że kibice z biało-niebieskiej części Rzeszowa zdecydowali się zbojkotować sobotnie starcie i nie zamierzają pojawić się na trybunach. Wszystko przez za małą pulę biletów, która została przyznana fanatykom Stali przez występującą w roli gospodarza Resovię.

Jak zakończą się 89. Derby Rzeszowa?

Transmisja meczu Apklan Resovia Rzeszów - Stal Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20.00.