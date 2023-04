Ósmy triumf w historii! Poznaliśmy siatkarskiego mistrza Brazylii

– Mecz był bardzo trudny, ale byliśmy bardzo agresywni, zaczęliśmy grać twardo i nie pozwoliliśmy rywalom oddychać. To zasługa drużyny, która wykazała się determinacją i całą siłą, by zdobyć kolejny tytuł... Muszę podziękować całemu personelowi, zarządowi i sztabowi trenerskiemu. To jest prawdziwy zespół. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wspaniałego sezonu, pomimo wpadek, które przeżyliśmy poza boiskiem, udało nam się zachować koncentrację – powiedział trener Filipe Ferraz, który wywalczył z tą drużyną drugi tytuł z rzędu.





Nagrodę MVP otrzymał 26-letni kubański przyjmujący Miguel Angel Lopez. W drużynie Itambe Minas swój pożegnalny mecz rozegrali dwaj byli reprezentanci Brazylii – William Arjona i Leandro Vissotto.

Siatkarze Sada Cruzeiro zdobyli mistrzostwo Brazylii po raz ósmy w historii. Wcześniej triumfowali w latach (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022).

Sada Cruzeiro – Itambe/Minas 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)

WYNIKI LIGI BRAZYLIJSKIEJ SIATKARZY

