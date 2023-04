Siatkarze Perugii poznali półfinałowego rywala! To będzie starcie wielkich przegranych

Było to czwarte i ostatnie spotkanie siatkarzy Perugii w fazie grupowej rywalizacji o piąte miejsce. Trzy poprzednie wygrali – 3:0 z Vero Volley Monza, 3:2 z WithU Verona, 3:0 z Valsa Group Modena.

W spotkaniu z Padwą wygrali premierową partię i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. W dwóch kolejnych gospodarze byli górą w zaciętej rywalizacji na przewagi (26:24, 34:32). Wygrali również czwartą partię, tym razem pewnie – 25:18. Siatkarze Pallavolo Padova byli w tym dniu lepsi od rywali w polu serwisowym.

W spotkaniu nie wystąpił Wilfredo Leon. Zagrał natomiast Kamil Semeniuk, który wywalczył dla Perugii 15 punktów (14/25 = 56% skuteczności w ataku + 1 as).

– Dzisiaj przyjechaliśmy do Padwy wiedząc, że jednym wygranym setem zapewnimy sobie pierwsze miejsce. Wygraliśmy od razu, a potem dałem szansę tym zawodnikom, którzy grali mniej w obecnym sezonie. Niektórzy zawodnicy są trochę zmęczeni, muszą odpocząć i zregenerować się. W niedzielę mamy półfinał u siebie i mam nadzieję, że damy z siebie wszystko, by awansować do finału i zająć to piąte miejsce – powiedział po spotkaniu trener Andrea Anastasi.

W półfinałach rywalizacji o 5. miejsce Sir Safety Susa Perugia zmierzy się z Valsa Group Modena, a Vero Volley Monza z Pallavolo Padova. Z gry odpadła piąta w grupie ekipa WithU Verona.

Pallavolo Padova – Sir Safety Susa Perugia 3:1 (18:25, 26:24, 34:32, 25:18)

RM, Polsat Sport