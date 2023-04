Ta pozycja to największy problem reprezentacji Polski siatkarzy? "Widzę słaby punkt..."

Chodzi o pozycję libero. Trener Grbić w obecnym sezonie zaprosił do współpracy czterech zawodników, są to: Kuba Hawryluk, Jakub Popiwczak, Kamil Szymura oraz Paweł Zatorski. Na problemy polskich libero zwrócili uwagę eksperci w magazynie #7strefa.





– Widzę słaby punkt i mam problem z pozycją libero po tym sezonie. Przeciętny Zatorski, Popiwczak w poprzednim sezonie był lepszy, Hawryluk to melodia przyszłości, a Szymura nie zawsze jest "szóstkowym" graczem w Lubinie – stwierdził Jakub Bednaruk.

– To są twarde kwity. Paweł Zatorski jest 20. w rankingu przyjmujących, Kuba Popiwczak – 21., a Kuba Hawryluk – 41. Kamil Szymura jest w tej klasyfikacji ósmy, ale on nie zawsze gra – zaznaczył Jerzy Mielewski.

– Patrząc na cyferki na pewno macie rację, ale jak pamiętam, Paweł Zatorski w poprzednim sezonie też w klubie wybitnie nie zagrał, a Resovia w lidze prezentowała się średnio. Sezon reprezentacyjny był zupełnie inny. Paweł ma ogromne doświadczenie i głęboko w to wierzę, że bez najmniejszych problemów przygotuje się i wróci na swój światowy poziom – uspokoił trener Dariusz Daszkiewicz.

– Szkoda, że Damian Wojtaszek zakończył reprezentacyjną karierę, bo to, co wyprawiał w play-offach to była dla mnie rewelacja – dodał.

– Zgrupowanie to jest też rywalizacja. To jest moment, gdy Kuba Popiwczak ma szansę "nadepnąć" Pawła Zatorskiego. To znaczy on musi wykorzystać swoją szansę. W zeszłym roku cieszył się, że jest w kadrze i może grać. W tym sezonie może chcieć wykorzystać swoją szansę, by zostać jedynką. Wiem też jednak, jakie jest podejście trenera Grbicia do Zatorskiego. Uważa go za absolutną legendę, ikonę i zobaczymy, czy w tej kwestii się cokolwiek zmieni – powiedział redaktor Mielewski.



Dyskusja na temat powołań selekcjonera Nikoli Grbicia w materiale wideo:



RM, Polsat Sport