Ruch Chorzów wiceliderem! Ważne zwycięstwo z Sandecją

Ruch dominował na boisku już od pierwszego gwizdka. Zawodnicy klubu z Chorzowa częściej znajdowali się przy piłce, a także byli w stanie stworzyć więcej groźnych akcji pod bramką przeciwników. Nic zatem dziwnego, że to właśnie "Niebiescy" otworzyli wynik tego spotkania w 38. minucie.

Piłka została dośrodkowana w pole karne Sandecji. Po chwili zamieszania futbolówki dopadł Daniel Szczepan. 27-latek mocnym uderzeniem zapewnił swojemu zespołowi prowadzenie.

W drugiej połowie zawodnicy klubu z Nowego Sącza próbowali doprowadzić do wyrównania. Mimo to obrona Ruchu okazała się zbyt szczelna. "Niebiescy" byli w stanie utrzymać jednobramkowe prowadzenie już do końca meczu i tym samym sięgnąć po zwycięstwo.

Dzięki temu triumfowi Ruch wskoczył na drugie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Zespół z Chorzowa wyprzedził Wisłę Kraków, nad którą ma zaledwie dwa punkty przewagi. Liderem na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce pozostaje ŁKS Łódź. Ruchowi do ekipy z Łodzi brakuje trzech "oczek".

Sandecja Nowy Sącz - Ruch Chorzów 0:1 (0:1)

Bramka: Daniel Szczepan 38

