Dawid Kubacki już wrócił do normalnych treningów. Na temat obecnej sytuacji polskiego skoczka na łamach "Skijumping.pl" wypowiedział się trener Biało-Czerwonych Thomas Thurnbichler.

Informacja o chorobie Marty Kubackiej wstrząsnęła światem sportu. Polski skoczek wycofał się z rywalizacji o Puchar Świata przed konkursem w Vikersund. Jak się okazało, Kubacki nie brał udziału w rywalizacji, przez problemy zdrowotne swojej żony.

"Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał wtedy na Instagramie Kubacki.

Stan zdrowia żony polskiego skoczna na szczęście się polepszył i mogła ona opuścić szpital.

"Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Dziękuję za każdą Waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy" - można przeczytać na profilu Kubackiego na Instagramie.

Teraz okazało się, że Kubacki już wrócił do treningów. Na łamach portalu "SkiJumping.pl" na temat sytuacji polskiego skoczka wypowiedział się Thomas Thurnbichler.

- Przeprowadziłem naprawdę owocną rozmowę z Dawidem Kubackim. Wraz z Martą bardzo dobrze radzą sobie z zaistniałą sytuacją - powiedział trener Biało-Czerwonych.

Thurnbichler zdradził również, jak może wyglądać następny sezon z udziałem Kubackiego.

- Oczywiście, musimy być elastyczni w kontekście jego sytuacji, ale wygląda na to, że od początku sezonu letniego będzie w pełni zaangażowany w proces treningowy, jeżeli wszystko będzie rozwijało się tak pozytywnie, jak w ostatnim czasie - ocenił Austriak.

