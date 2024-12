Poznaliśmy szefa Polskiej Misji Olimpijskiej. Ma już doświadczenie

39-letni Niedźwiedzki to brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku w wyścigu drużynowym. Pełnił już funkcję szefa misji na zimowych igrzyskach w Pekinie (2022).

"To wielka nobilitacja móc sprawować tak zaszczytną funkcję dla dobra polskiego sportu. Czuję wielkie zaufanie ze strony władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale i wielką odpowiedzialność, gdyż tak jak przy okazji poprzednich igrzysk w Pekinie, do wykonania będzie mnóstwo pracy, aby na miejscu we Włoszech zapewnić olimpijczykom i sztabom jak najlepsze warunki do osiągania sukcesów" – powiedział Niedźwiedzki, cytowany w komunikacie nadesłanym przez PKOl.

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku.

PAP