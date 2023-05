Legendarny siatkarz powołany do reprezentacji! Będzie sensacyjny powrót?

38-letni Matej Kazijski od wielu lat nie występuje w reprezentacji Bułgarii. Kibice mają nadzieję, że trener Płamen Konstantinow namówi gwiazdę Itas Trentino do powrotu do kadry. Doświadczony przyjmujący notuje bardzo dobry sezon ligowy i walczy w finale o mistrzostwo Italii. W lutym w jednym z wywiadów Kazijski przyznał, że rozmawiał z trenerem w tej sprawie, ale nie jest zdecydowany na powrót do kadry.

Zobacz także: Siatkarscy mistrzowie świata odkryli karty! Kto zagra w Lidze Narodów?

Jak poinformowała Bułgarska Federacja Siatkówki, oczekuje się na decyzję Kazijski w sprawie wysłanego mu powołania. Selekcjoner prowadzi ze sportowcem rozmowy, które jeszcze się nie zakończyły. Drzwi do jego udziału w reprezentacji pozostają otwarte. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez zawodnika po wypełnieniu zobowiązań wobec klubu we Włoszech.

Konstantinow nie nominował do kadry zawodników z bułgarskiej reprezentacji U21, która zagra w mistrzostwach świata w Bahrajnie. Jedynym wyjątkiem jest Aleksander Nikołow.

Kadra Bułgarii siatkarzy na VNL 2023:

rozgrywający: Gjorgi Bratojew, Dobromir Dimitrow, Delko Rajew, Gjorgi Seganow

przyjmujący: Asparuch Asparuchow, Martin Atanasow, Walentin Bratojew, Swetosław Iwanow, Denis Kariagin, Matej Kazijski, Aleksandar Nikołow, Nikołaj Penczew, Samuil Walczinow

atakujący: Dimitrar Dimitrow, Branimir Grozdanow, Radoslaw Parapunow, Cwetan Sokołow

środkowi: Stefan Czawdarow, Krasimir Gjorgiew, Swetosław Gotsew, Aleks Grożdanow, Nikołaj Kolew, Nikołaj Krtew, Ilja Petkow

libero: Martin Bozilow, Symeon Dobrew, Wladisław Iwanow, Teodor Salparow.

RM, Polsat Sport