Nowy trener w polskich skokach. To uznane nazwisko

Jak informuje Sport.pl, kadrę kobiet ma objąć Harald Rodlauer. Austriak był łączony także z reprezentacją Włoch, gdzie pracuje już jego asystent Romed Moroder. Włosi nie zdołali jednak porozumieć się z Rodlauerem.

ZOBACZ TAKŻE: Lahti jedynym kandydatem na gospodarza narciarskich mistrzostw świata w 2029 roku

Rodlauer to jedno z najciekawszych nazwisk na trenerskim rynku kobiecych skoków. 57-latek do niedawna był trenerem kobiecej reprezentacji Austrii. W zeszłym sezonie doprowadził swoje rodaczki do triumfu w Pucharze Narodów, a Evę Pinkelnig do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W zeszłym sezonie polska reprezentacja zdobyła tylko sześć punktów w Pucharze Świata. Wszystkie za sprawą Nicole Konderli.

PSZ, Polsat Sport