Do medalu jeden krok! Siatkarki z Łodzi zbudowały przewagę

Siatkarki Grot Budowlanych Łódź pokonały BKS Bostik Bielsko-Biała 3:0 w drugim meczu o trzecie miejsce w Tauron Lidze. Łodzianki prowadzą już 2—0 w rywalizacji do trzech wygranych spotkań, a trzecie starcie zaplanowano w Bielsku-Białej na wtorek 9 maja.

W premierowej odsłonie przewagę uzyskały siatkarki Budowlanych, które w pewnym momencie odskoczyły na pięć oczek (14:9). Przyjezdne ruszyły jednak do odrabiania strat i szybko dopięły swego (15:15). Wyrównana walka trwała do samego końca i dostarczyła kibicom sporo emocji. Monika Fedusio wywalczyła piłkę setową (24:23), ale bielszczanki doprowadziły do rywalizacji na przewagi, a po chwili prowadziły po asie Martyny Borowczak. Kolejne akcje padły jednak łupem gospodyń, a punktowy blok Fedusio ustalił wynik na 27:25.

Set numer dwa toczył się pod znakiem dominacji ekipy z Łodzi. Poszła punktowa seria od stanu 9:6 do 15:6, po której przyjezdne nie wróciły już do gry. Skuteczne w ataku gospodynie pewnie zmierzały po wygraną, którą przypieczętowała skutecznym atakiem Fedusio (25:11).

Siatkarki z Bielska-Białej udanie rozpoczęły trzecią partię. Karina Chmielewska zaserwowała dwa asy i gospodynie przegrywały 0:4, szybko jednak odrobiły straty (5:5). Później to łodzianki odskoczyły na cztery oczka (12:8), by szybko roztrwonić tę zaliczkę (13:13). BKS miał jeszcze dwa oczka przewagi (14:16), ale w odpowiedzi poszła seria gospodyń (20:16). Końcówka to kolejna punktowa seria łodzianek, które zakończyły mecz blokując atak rywalek (25:21).

Najwięcej punktów: Monika Fedusio (18), Aleksandra Kazała (15), Melis Durul (10) – Grot Budowlani; Paulina Damaske (11), Martyna Borowczak (10) – BKS Bostik. MVP: Justyna Łysiak.

Grot Budowlani Łódź – BKS Bostik Bielsko-Biała 3:0 (27:25, 25:11, 25:21)

Budowlani: Monika Fedusio, Małgorzata Lisiak, Melis Durul, Aleksandra Kazała, Dominika Sobolska-Tarasova, Ewelina Polak – Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska, Justyna Kędziora. Trener: Maciej Biernat.

BKS: Julia Nowicka, Paulina Damaske, Dominika Pierzchała, Majka Szczepańska-Pogoda, Martyna Borowczak, Paulina Majkowska – Agata Nowak (libero) oraz Julia Mazur (libero), Karina Chmielewska, Nikola Abramajtys, Magdalena Janiuk. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Wyniki meczów o 3. miejsce w Tauron Lidze:

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2—0 dla Grot Budowlanych

2023-05-02: BKS Bostik Bielsko-Biała – Grot Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:17, 26:28, 20:25)

2023-05-06: Grot Budowlani Łódź – BKS Bostik Bielsko-Biała 3:0 (27:25, 25:11, 25:21)

2023-05-09: BKS Bostik Bielsko-Biała – Grot Budowlani Łódź (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-05-12: Grot Budowlani Łódź – BKS Bostik Bielsko-Biała (piątek, godzina 17.30) /ewentualnie

2023-05-16: BKS Bostik Bielsko-Biała – Grot Budowlani Łódź (wtorek, godzina 17.30) /ewentualnie.

RM, Polsat Sport